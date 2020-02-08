شين بطل 5 نجوم في قفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أحرز الفارس الأيرلندي شين برين على صهوة الفرس «إفيتا»، الفوز في أولى منافسات بطولة فئة الخمس نجوم، في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز، والتي أقيمت بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز ارتفاعها 145 سم، وجرت على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية بمشاركة 41 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، كما نال الفارس المصري عبد القادر سعيد على صهوة الفرس «أربيج دو رو» أولى البطاقات المؤهلة لمنافسة جائزة لونجين الكبرى «خمس نجوم»، والتي تتضمن الجولة الأخيرة في بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم المقررة في لاس فيجاس الأمريكية، وعلى الميدان الخارجي، أقيم شوط تجميع النقاط مع «الجوكر»، من فئة النجمتين، وصمم مساره بـ 10 حواجز ارتفاعها 125 سم، عدا الحاجز الجوكر عند الارتفاع 135 سم وبنقاطه المضاعفة «20 نقطة»، وشارك فيه 73 فارساً، وفاز بالمركز الأول الفارس السوري ليث علي على صهوة الفرس «أيام كوايت برايت».