340 فارساً بسباق كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم الحدث الأبرز عالمياً في سباقات القدرة والذي يتمثل في النسخة 21 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم للفردي والفرق، بمشاركة 340 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم يمثلون إسطبلات الدولة المختلفة ويتنافسون على أغلى الألقاب وأضخم الجوائز التي تقدم على مستوى العالم في سباقات القدرة والتي تعتبر محفزاً لنخبة الفرسان خاصة أن السباق يحمل اسماً غالياً على الجميع وله قيمة أدبية كبيرة ويعتبر أهم الأهداف التي تركز عليها كل الاسطبلات خلال الموسم والتي تدفع فيها بأفضل الخيول من أجل نيل شرف التتويج بالكأس الغالية، ويذكر أنه توج بلقب نسخة العام الماضي الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة «لوكيليا ستاروود كوميت» من اسطبلات «f3».

اكتمال الترتيبا

واكتملت الترتيبات مبكراً لاستضافة الحدث من إدارة قرية الوثبة، والتي عملت على التحضير الجيد حتى يخرج السباق في أفضل صورة، مع تقديم جوائز قيمة عبارة عن 10 سيارات لأصحاب المراكز الأولى في سباق الفردي، وسيارة للفائز في سباق الفرق، مع جائزة مالية قيمتها 100 ألف درهم لكل من يكمل التحدي، وأكد مسلم العامري مدير عام القرية اكتمال الاستعدادات، وقال إن سباق كأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مناسبة غالية على قلوب الجميع وسباق ينتظره عشاق الخيول كل عام، وقال إن المناسبة الغالية بمثابة تجديد للولاء والوفاء للقيادة الرشيدة.

6 مراحل

تم تقسيم السباق الأبرز على مستوى العالم إلى 6 مراحل، وتم تحديد المرحلة الأولى باللون الأزرق لمسافة 40 كلم يعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، والمرحلة الثانية باللون الأخضر لمسافة 28 كلم وراحة 40 دقيقة، والثالثة باللون الأصفر لمسافة 28 كلم وفترة راحة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة باللون الأحمر لمسافة 24 كلم وفترة راحة 40 دقيقة، والخامسة باللون البني لمسافة 20 كلم وفترة راحة 40 دقيقة والمرحلة السادسة باللون الأبيض والأخيرة لمسافة 20 كلم، وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط المهمة التي تحكم السباق أبرزها أن يكون عمر الحصان 7 سنوات فما فوق، وعدم تجاوز نبض الحصان خلال إجراءات الفحص البيطري أكثر من 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى لوزن الفارس مع السرج 60 كغ، فيما تم التشديد على الالتزام بالضوابط والتي من بينها إلزام الفرسان بارتداء خوذات واقية للرأس وعدم استعمال السوط أو أية وسيلة جلد أخرى لضرب الحصان، كما يمنع وخز الحصان، وحددت اللجنة المنظمة 5 مساعدين للفارس خلال السباق.