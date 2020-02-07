«كونكلوجن» بطل الشوط الرئيس في سباق «أم سقيم» بجبل علي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حَفِل سباق «أم سقيم» الذي أقيم على مضمار جبل علي اليوم بعددٍ كبير من المفاجآت، إذ حقق «كونكلوجن» لـ «جالاكسي» للسباقات لقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1950 متراً برعاية «مزارع ديرنزتاون».

وعزز المدرب ساتيش سيمار صدارته في قائمة المدربين في جبل علي، محققاً رباعية قوية في الأمسية، فيما وصل الفارس أنطونيو فريزو إلى انتصاره الـ 100 منذ مشاركته الأولى في الإمارات.

شهد السباق ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وفيصل الشعفار، وعدد من ممثلي الشركات الراعية، والجماهير المحبة للمضمار العائلي.

«ماجستيك ثندر» نجم الافتتاح

ظفر «ماجستيك ثندر» لـ «تتش جولد» للسباقات بلقب الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.59.90 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ديلمون دايناستي» لـ «فينكس» للتهجين بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «ليدرشيب» لـ «الاتحاد» للسباقات بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«تيلورز رو» بطل الثاني

تيلورز رو لمصعب عبد القادر الريس بطل الشوط الثاني في سباق أم سقيم بمضمار جبل علي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aK0NUzmGiK — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 7, 2020

حقق «تيلورز رو» لمصعب عبدالقادر محمد الريس لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.52.62 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «هالو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «عبيان» لفوزي عبدالله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

«نيتيف ابييل» بطل الثالث

نيتيف ابييل لمحمد خليفة البسطي يقتنص الشوط الثالث في #مضمار_جبل_علي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VmMbBZL83d — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 7, 2020

ظفر «نيتيف ابييل» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «إسكانا – تكافل – الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بقيادة الفارس آدم ماكلين وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.48 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «سلتيك برينس» لنقابة «بورسلي» للسباقات بقيادة الفارس ديفيد ليزكا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«كونكلوجن» نجم الرئيس

كونكلوجن لجالاكسي للسباقات يحقق لقب الشوط الرابع الرئيسي في #مضمار_جبل_علي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/32GMRlR1rw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 7, 2020

اقتنص «كونكلوجن» لـ «جالاكسي» للسباقات لقب الشوك الرابع الرئيس لمسافة 1950 متراً برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزها 115 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.58.48 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «فرانز سكوبرت» لمحمد الأعسر بقيادة الفارس بيرناردو بينيرو وإشراف المدرب محمد رمضان.

وجاء في المركز الثالث «وودديتون» لعبدالله مناحي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

«بيلجريمز تريشر» بطل الخامس

حقق «بليجريمز تريشر» لعيلان حمد كدفور المهيري لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية بنك الإمارات دبي الوطني والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.18 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «سولار شاور» لصالح عمر علي بن حيدر بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب هلال العلوي.

وجاء في المركز الثالث «كيسي جونز» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«سند ليبيا» نجم السادس

سند ليبيا لإتش وبي يظفر بلقب الشوط السادس في #جبل_علي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Q9yiyGHk16 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 7, 2020

ظفر «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية بنك الإمارات دبي الوطني والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.26.84 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «ميدنايت ديل» لمروان عبدالرحمن البيضائي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب مجيب رحمان.

«ميدلاندر» مسك الختام

اقتنص «ميدلاندر» لعلي حداد لقب الشوط السابع والختامي للسباق لمسافة 1000 متر برعاية شركة الساحل للمقاولات، والبالغ قيمة جوائزها 90 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 59.51 ثانية وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «كوايت إنديفور» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «جنيتيسيست» لـ «أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب هلال العلوي.