«بن بطل» يخطف الأضواء في الكرنفال السادس بـ«ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

واصلت خيول «جودلفين» تألقها في السباق السادس لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «مبادلة للاستثمار»، محققة ثلاثية قوية خلال أشواط السباق.

شهد السباق سعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، وعدد من الملاك وعشاق سباقات الخيول.

وجاءت بداية انتصارات الإسطبل الأزرق عبر «بن بطل» الذي توج بلقب الجولة الثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي لمسافة 1900 متر، في أول مشاركة له على الأرضية الرملية، فيما ظفر «آرت دي فال» بلقب الشوط السادس لمسافة 1800 متر، فيما حقق «بيوند ريزون» لقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر.

وظفر «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب بطولة «دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر.

كما حقق «فور لفت» لـ «ريدام للسباقات» لقب «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر، فيما اقتنص «بيلا فيفر» لإسطبلات «جيه» فيكتور ازامبولو بلقب «السباق التحضيري - بطولة ميدان كلاسيك».

وقام منصور الجناحي وعدنان المهيري ويوسف آل علي، ومروان المرزوقي، وراشد الهرمودي وإسماعيل علي عبدالله بتتويج أبطال الأشواط.

«بيلا فيفر» نجمة الأول

اقتنصت «بيلا فيفر» لإسطبلات «جبه» (جورج واجنر) فيكتور ازامبولو لقب الشوط الأول «السباق التحضيري - بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «سند لتقنيات الطيران» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مايك دي كوك، مسجلة زمناً قدره 1.23.81 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحلّ في المركز الثالث «ستوري أوف لايت» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«ووفن» بطل الثاني

ظفر «ووفن» لشراكة «نيفر ساي داي» بلقب الشوط الثاني «جائزة الياه سات» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، مسجلاً زمناً قدره 1.23.52 دقيقة وبفارق رأس عن «يطوي» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء ثالثاً «شيف أوف شيفز» لمرفين آيرز بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي فيلوس.

«فور لفت» مفاجأة الجينيز

حقق «فور لفت» لـ «ريدام» للسباقات مفاجأة من العيار الثقيل عبر اقتناصه لقب الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «مصدر» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب دوج أونيل، مسجلاً زمناً قدره 1.38.43 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «إمبلم ستورم» لإسطبلات «البيرق» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«رسومات» بطل السرعة

اقتنص «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «جائزة كليفلاند كلينك أبوظبي» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.09.81 دقيقة وبفارق طول عن «بليتزكريج» لـ «آر 3» للسباقات ومزراع «كالارا» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دوج أونيل.

وجاء ثالثاً «رولستون سكار» لعبدالله مناحي بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

«بن بطل» يتألق

توّج «بن بطل» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» والبالغ قيمة جوائزها 450 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.56.80 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «ميليتاري لو» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحلّ في المركز الثالث «جرونكووسكي» لـ «فينكس للتهجين» وخالد بن مشرف بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«آرت دي فال» يقتنص السادس

ظفر «آرت دي فال» لجودلفين بلقب الشوط السادس «جائزة ستراتا» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.48.77 دقيقة وبفارق رأس عن «ريد كاكتوس» لون كاج نيلسن بقيادة الفارس كارلوس لوبيز وإشراف المدرب بنت أولسن.

وحل ثالثاً «إيبك هيرو» لعبدالله مناحي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

«بيوند ريزون» مسك الختام

ظفر «بيوند ريزون» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي للأمسية «مبادلة» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.57 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «ليث» لـ «إي إي آر سي» وفوزي ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «تشويق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.