عبد الله المري يهدي F3 كأس الفهيدي للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

هيمنت إسطبلات F3 على المراكز الثلاثة الأولى لكأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتوج الفارس عبد الله غانم المري باللقب، ممتطياً صهوة الجواد «بيتش كومبرسبايدرمان»، مسجلاً زمناً قدره 4.22.05 ساعات، واحتل المركز الثاني، الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، ممتطياً صهوة الجواد «اسبينفيو أمير»، وجاء في المركز الثالث، الفارس زايد أحمد المري، على صهوة الجواد «فالينور بارك غادراس»، مسجلاً زمناً قدره 4.22.14 ساعات.

واحتل المركز الرابع، الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة «برينس» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.22.19 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس سعيد سلطان المعمري، على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.23.03 ساعات.

وحل في المركز السادس، الفارس سيف جمعة بالجافلة، على صهوة الجواد «آركوس دي غيون» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.09 ساعات. وجاء في المركز السابع الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة الفرس «بيسكا دى جلوني» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.24 ساعات.

وحل في المركز الثامن سعيد علي سعيد السبوسي، على صهوة الفرس «توسكامارا» لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 4.25.38 ساعات.

تتويج

بعد نهاية السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات.

وسامي الدحامي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بتتويج الفرسان الثلاثة الفائزين من إسطبلات F3، حيث تسلم عبد الله غانم المري كأس المركز الأول، وسعيد الحربي كأس المركز الثاني، وزايد المري كأس المركز الثالث.

وأهدى البطل عبد الله غانم المري، الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مالك إسطبلات F3، وقال إن الخيول الأبطال، من اختيار سموه.

ويعتبر الجواد الحائز على المركز الثاني «اسبينفيو أمير»، بدأ مسيرته مع إسطبلات F3 قبل نحو 5 سنوات، فيما تم استقطاب الجواد البطل «بيتش كومبير» من إسطبل دباوي، الذي يستحق كل الشكر والتقدير على الحصان المميز.

من جهته، أشاد سامي الدهامي، بسباقات القدرة في الدولة، وقال إن زيارته تأتي من منطلق حرصه على التعرف إلى أبرز احتياجات القدرة في المنطقة.

ومعرفة همومها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، تتطلب مزيداً من العمل والجهد، وسيتم تشكيل عدة لجان، من بينها لجنة القدرة، تحت مظلة المجموعة الإقليمية السابعة، والمقرر أن يرأسها محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية.