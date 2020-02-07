16خيلاً تتنافس على لقب الشوط الرئيسي في سباق «أم سقيم» اليوم

المصدر: دبي – خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة الثانية والربع من ظهر اليوم سباق «أم سقيم» والذي يقام على مضمار جبل علي، ويتألف من 7 أشواط مثيرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط 620 ألف درهم.

وستكون الأنظار متوجهة نحو الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1950 متراً برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزها 115 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «ستاري آيس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، «جالس» لمحمد فاروق، «دخان» لحمدان المنصوري.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «ماجستيك ثندر» لـ«تتش جولد» للسباقات، «ليدرشيب» لـ«الاتحاد» للسباقات، «ديلمون دايناستي» لـ «فينكس» للتهجين، «ديزرت صن» و«اوتمن برايد» لصالح عمر علي بن حيدر، «تصويب» لمحمد الأعسر، «كينجدام أوف دبي» لـ«الكمدة» للسباقات.

الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 12 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «هالو» و«شيبا» لمحمد خليفة البسطي، «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، «عبيان» لفوزي عبد الله ناس، «أنيشال» لفريق «البيت متوحد»، «كينجز شادو» لسيد حشيش، «لايت كوين» لعبد الله حسين عبد الله الحرمي.

الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «إسكانا – تكافل – الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزها 85 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزهم «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

«روي اوربيسون» و«نيتيف ابييل» و«مايتيلي» لمحمد خليفة البسطي، «هيرالديك» لفريق «البيت متوحد»، «سالفادوري» و«سلتيك برينس» و«تريشرد تايمز» لنقابة بورسلي للسباقات.

الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «دلالات» و«اشتراك» و«تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كيسي جونز» و«افتتاح» لناصر عسكر، «لاسينجا بوليفارد» لفوزي عبد الله ناس، «سبيس بانديت» لأبوظبي ريسنج، «كريتندن» لمحمد سعيد الشحي، «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم، «جالسبرج» لفريق «البيت متوحد».

السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «وات إيه ميتال» و«بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «بلا حدود» و«صحافية» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «المطير» و«سند ليبيا» و«ماي وار» لـ«إتش وبي»، «بازل إليجانس» لأبوظبي ريسنج، «ميراكل ميكر» لفايز جميل التركماني، «كوست سكاي» لـ«سكاي» للسباقات.

السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1000 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «ريتش ىند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «الراصد» .

و «الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «إكوانورا» لناصر عسكر، «ميدلاندر» لعلي حداد، «راحي» لفوزي عبد الله ناس، «دومبرا» لإسطبلات الرشيد، «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات.