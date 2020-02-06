كأس الفهيدي للقدرة في سيح السلم تنطلق اليوم

المصدر: (دبي ـ علي الظاهري)

ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كلم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ويدافع إسطبل M7 عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية بواسطة الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون الفائزة بالمركز الأول على صهوة الجواد «طارق الغماسي»، والتي قطعت المسافة بزمن قدره 4.26.28 ساعات، وكان المركز الثاني من نصيب الفارس سيف أحمد المزروعي الذي امتطى صهوة الجواد «بيلايك المنيرة» لإسطبل MRM والذي قطع المسافة في زمن قدره 4.26.29 ساعات، فيما عززت الفارسة الإسبانية مايلين كالفو، حضور إسطبل M7 على منصة تتويج النسخة الماضية بانتزاع المركز الثالث على صهوة الجواد «كيتيما بوميرانغ»، منهية السباق بزمن قدره 4.32.06 ساعات.

وينقسم السباق اليوم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المحور الأزرق»، والمرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كلم «المحور الأبيض».

ووضعت اللجنة المنظمة، مجموعة من الشروط والمعايير في السباق، أبرزها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة، وسيعقد اجتماع تنويري صباحي عند مكان الفحص البيطري قبل انطلاقة السباق، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي يجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها.