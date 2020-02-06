400 جواد في دولية قفز الحواجز بالشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار أربعة أيام بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتشهد مشاركة 42 دولة يمثلها 235 فارساً وفارسة يمتطون أكثر من 400 جواد ويتنافسون على مدار 28 شوطاً للفوز بنصيب من مجمل جوائزها البالغة مليونان وثلاثمئة ألف درهم إماراتي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة، والعديد من الدوائر والهيئات والشركات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر النادي، بحضور سلطان اليحيائي مدير عام النادي نائب رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وفاطمة السويدي من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وسلطان العسكر مدير مصرف الشارقة الإسلامي ومحمد الخيال ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة.