صراع ساخن على لقب الجولة الثانية لبطولة آل مكتوم للتحدي في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأمسية السادسة لكرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «مبادلة للاستثمار» بمشاركة 80 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و380 ألف دولار. وتتألف الأمسية من 7 أشواط، من بينها 4 أشواط رئيسية، أهمها على الإطلاق الشوط الخامس (الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي) لمسافة 1900 متر (الفئة الثانية) على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» والبالغ قيمة جوائزه 450 ألف دولار.

وتشارك في الشوط 10 خيول قوية، أبرزها «بن بطل» لجودلفين والذي يخوض تجربته الأولى على الرمل، و«كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بطل الجولة الأولى للبطولة، و«فور ذي توب» المملوك أيضا لسموه.

كما سيشهد الشوط مشاركة «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم الذي تألق بشكل مميز هذا الموسم، إذ كانت آخر انتصاراته هو الظفر بلقب (جبل علي للميل) في مضمار جبل علي. وسيشارك في الشوط أيضاً وصيف النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «جرونكووسكي» لـ «فينكس» للتهجين وخالد بن مشرف، «ميليتاري لو» لناصر عسكر، و«رومان روسو» لزور بيفوف، و«منتصرات» لأحمد غليطة المهيري، و«نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، و«سالتراين دبي» لعلي حداد.

2000 جينيز

كما ستكون الأنظار متوجهة نحو الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر (الفئة الثالثة) برعاية «مصدر» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، ومشاركة 16 خيلاً، أبرزها البطل المتألق «ليزر شو» و«كولور إيميدج» لجودلفين، و«زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

السباق التحضيري

ويعتبر الشوط الأول «السباق التحضيري - بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «سند لتقنيات الطيران» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، أحد أهم أشواط الأمسية، وسيشهد مشاركة 14 خيلاً أبرزها «لوست إين تايم» و«ستوري أوف لايت» و«ويل أوف ويسدوم» و«فاينال سونج» و«لايت بلاش» لجودلفين، و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«لاست سيبرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

دبي للسرعة

ويشهد الشوط الرابع «بطولة دبي للسرعة» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «جائزة كليفلاند كلينك أبوظبي» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، مشاركة 9 خيول أبرزها «اقتران» و«اختيار» و«رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «جائزة الياه سات» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، 10 خيول أبرزها «كوميكاس» و«يطوي» لجودلفين، و«مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سمرقند» لحمد راشد بن غدير.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «جائزة ستراتا» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «كي فيكتوري» و«آرت دي فال» و«رويال مارين» و«دبي أيكون» لجودلفين، و«جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

الشوط السابع

يشارك في السابع والأخير «مبادلة» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، 10 خيول أبرزها «ميجور بارتنرشيب» و«بيوند ريزون» لجودلفين، و«مجافي» و«تشويق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

تحدٍ كبير

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور جاهزية «بن بطل» لجودلفين لخوض غمار «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» اليوم في «ميدان».

وقال سعيد بن سرور: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وافق على تجربة «بن بطل» على الرمل في هذا السباق حتى نعلم ما إذا كان سيؤدي على الأرضية بالمستوى نفسه، وحتى نستطيع اتخاذ قرار بشأن مشاركاته المستقبلية. إنه حصان رفيع المستوى ونود أن نراه يحقق الفوز».

وأضاف قائلاً: «فاز «بن بطل» بسباق سينغسبيل ستيكس ببراعة، وقد تحسن مستواه كثيراً عقب مشاركته الأولى لهذا العام. الجواد بحالة حسنة الآن ويتدرب بصورة رائعة على أرضية تابيتا في الإسطبل، غير أن المنافسة بالسباقات على الأرضية الرملية ستكون أمراً مختلفاً».