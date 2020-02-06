الإمارات وغنتوت إلى نهائي «دبي الفضية» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد فريقها الإمارات إلى نهائي بطولة الكأس الفضية للبولو، كما قاد علي المري فريق غنتوت ليكون الطرف الثاني في النهائي، والذي سيقام غداً الجمعة على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وجاءت نتائج الدور قبل النهائي للبطولة، أول من أمس، بفوز فريق الإمارات على فريق الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة عشرة أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف، كما فاز فريق غنتوت على فريق الحبتور في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء المثير بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف.

ومباراة الختام التي تجمع فريقي الإمارات وغنتوت تستحق أن تكون نهائياً ستقام عند الرابعة إلا الربع عصراً على الملعب الرئيسي بنادي ومنتجع الحبتور، فيما سيتضمن مهرجان الختام مباراة كأس هيلدون بين فريقي زيدان وذئاب دبي عند الثانية ظهراً.

فوز

تأهل فريق الإمارات جاء على حساب فريق الشيخة علياء وبنتيجة عشرة أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف، حيث بدأت المباراة بتقدم فريق الإمارات بنصف جول مقابل لا شيء بسبب فارق التصنيف، الذي أنهى الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف ونصف مقابل هدف واحد، وفي الشوط الثاني أحرز فريق الشيخة علياء هدفين، في حين أضاف فريق الإمارات هدفاً رابعاً لتصبح النتيجة أربعة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف. وفي الشوط الثالث أحرز فريق الإمارات ثلاثة أهداف متتالية ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف ونصف، وفي الشوط الرابع أحرز فريق الشيخة علياء هدفين، فيما اكتفى فريق الإمارات بإحراز هدف وحيد.

ويأتي الشوط الخامس والأخير، ونجح فريق الشيخة علياء في إضافة ثلاثة أهداف، وفي الوقت نفسه يضيف فريق الإمارات هدفيه التاسع والعاشر منهياً المباراة لصالح الإمارات بعشرة أهداف ونصف مقابل ثمانية أهداف.