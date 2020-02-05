فارسات الشارقة ينتزعن كأس «عربية السيدات»

المصدر: الشارقة - عمادالدين إبراهيم

حصدت فارسات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، كأس الفرق، ضمن منافسات قفز الحواجز التي أقيمت أمس، بميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق، ضمن منافسات النسخة الخامسة لدورة الأندية العربية للسيدات التي تنظمها حالياً مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما نالت الفارسة الإماراتية قنا الهاشمي من أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية على صهوة الجواد «أنجيلينا»، لقب الشوط الترحيبي «كلاس 1» والبالغ جوائزه 30 ألف درهم، قبل أن تتمكن الأردنية سارة العرموطي من حسم لقب الشوط الرئيسي «كلاس 2» البالغ جوائزه 50 ألف درهم، وعقب انتهاء المنافسات، توج الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعدد من أعضاء الاتحادين العربي والإماراتي للفروسية، وممثلي الشركات الراعية، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى، وعلى صعيد آخر، حصدت اللاعبة الأولمبية العراقية رند سعد المشهداني، من نادي الخطوط الجوية العراقية، الميدالية الذهبية لمنافسات الفردي بالدور التأهيلي للقوس الأولمبي، بعد تحقيقها 557 نقطة بالدور الأول والثاني لمسافة 18م، فيما أحرزت زميلتها الأولمبية فاطمة سعد المشهداني ذهبية القوس المركب، برصيد 567 نقطة، وذلك خلال منافسات اليوم الأول للقوس والسهم، وأحرزت اللاعبة مريم عيسى نجم من نادي البحرين للرماية الميدالية الفضية برصيد 524 نقطة، فيما نالت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فاطمة محمد البلوشي الميدالية البرونزية بـ500 نقطة، وعلى مستوى منافسات الألعاب الجماعية، فقد دخلت مختلف البطولات مراحل مفصلية، وخاصة في الكرة الطائرة، حيث واصل فريقا الوصل والمجمع البترولي الجزائري انتصاراتهما بالعلامة الكاملة، حيث فاز الوصل على الأهلي البحريني أمس 0/‏3 وبذات النتيجة، فاز المجمع البترولي الجزائري على تلدرة السوري.