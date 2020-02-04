101 خيل تتنافس في سباق «أم سقيم» بمضمار جبل علي الجمعة

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

أعلنت إدارة مضمار جبل علي، عن انطلاقة السباق الثامن بالمضمار «سباق أم سقيم» يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 101 خيل تتنافس في 7 أشواط مثيرة بجوائز مالية بقيمة 600 ألف درهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بقاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف حلواني مدير مضمار جبل علي، وعبد الله الأنصاري، ومسعود محمد، وتوفيق الداعوق، والمهندس أحمد عثمان من «الساحل للمقاولات»، وعبد الحليم برقاوي من الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، وعلي محمد مردود من بنك الإمارات الوطني، وخالد الحمادي رئيس المبيعات والفروع في بنك دبي التجاري، وباسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار.

شكر للدعم

ونقل المهندس شريف الحلواني، تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى جميع الحضور، مقدماً الشكر إلى جميع الشركاء رعاة السباقات بالمضمار، الذين لم يبخلوا في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للمضمار العائلي على مدى عقود سابقة، وتقدم الحلواني بشكر خاص، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لما يقدمه من دعم كبير لمضمار جبل علي، كما تقدم بالشكر إلى ميرزا الصايغ لدوره الاحترافي، في نقل أفكار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم المضمار الأصفر خلال هذا الموسم، وفي المواسم السابقة والتي دائماً ما تؤكد الشراكة والاستراتيجية بين المضمار العائلي واسطبلات سموه، وأضاف الحلواني: إدارة مضمار جبل علي تثمن الحضور الدائم والمتواصل من هيئة الإمارات لسباق الخيل، والذي ينعكس على تطوير جاهزية المضمار الأصفر لمختلف السباقات التي تجري بالمضمار العريق وتقدم بالشكر والتقدير إلى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، كما وجه الشكر إلى جماهير المضمار العائلي الوفية، متمنياً أن يستمتع جميع الحضور بالإثارة والمتعة وأن يقضوا أسعد الأوقات مع عائلاتهم، وأعلن الحلواني عن تقديم 130 جائزة عينية عن طريق السحب على الكوبونات التي توزع مجاناً على كل القادمين للمضمار، عند بوابات الدخول، بالإضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة المرصودة لكل سباق والمقدمة من مضمار جبل علي، احتفاءً بالحضور الجماهيري الدائم والذي يتميز به المضمار العائلي.

تحيات وسعادة

وبدوره، تحدث ميرزا الصايغ ناقلاً تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى حضور المؤتمر، معرباً عن سعادة سموه بعودة مضمار جبل علي إلى سابق عهده الذهبي، وأن أرضيته صارت الأفضل بفضل المجهود الكبير الذي قاده سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وأفراد الطاقم الفني، وأعرب الصايغ عن سعادته بوجوده مع نخبة طيبة من الرعاة والداعمين من البنوك، والتي تدخل ضمن المعايير الثلاثة التي تقاس بها نهضة الدولة، وأبدى الصايغ سعادة شادويل بالمشاركة والرعاية بالمضمار العائلي استمراراً في رسالتها لدعم المضمار العائلي، كما تحدث الرعاة خلال المؤتمر وهم كل من: عبد الحليم برقاوي وأحمد عثمان وخالد الحمادي وباسم زكريا وعلي محمد مردود، موجهين الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لجهوده لاستعادة المضمار لمسيرته الذهبية التي تبعث السعادة والفرح بين جماهيره العريضة.

تفاصيل السباق

وأعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل أن سباق أم سقيم يتضمن 7 أشواط بمشاركة 101 خيل تتنافس في 7 أشواط مجموع جوائزها 600 ألف درهم، معلناً عن صدارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لترتيب الملاك بالمضمار، فيما يتصدر دوغ واتسون قائمة المدربين وكذلك ينتزع تاغ أوشي صدارة الفرسان.