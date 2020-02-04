«مدرب» لحمدان بن راشد بطل «البطين» في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توّج الجواد «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبقيادة الفارس جيم كرولي، بلقب سباق «البطين» لمسافة 2200 م للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس، الأبرز خلال الحفل العاشر، لسباقات نادي أبوظبي للفروسية، والذي أقيم على مضماره العشبي، أول من أمس،

وشهد 6 أشواط ساخنة وسط حضور جماهيري كبير، وحل ثانياً بفارق طول «روا أوغوستا» لأحمد بن طوق المري وحمدان المنصوري، بقيادة هاري بنتلي، ونالت إسطبلات العجبان ثنائية، عندما أحرزت المركزين الأول والثاني من لقب سباق «جبل الظنة» لمسافة 1600م في الشوط الثالث، عن طريق «معالي الريف» و«جولد كريست»، وواصلت إسطبلات العجبان تألقها في الشوط الخامس على لقب سباق «الجزيرة» لمسافة 2200 م الذي ذهب إلى «مرجانة الريف» بقيادة بريت دويل،

وحل ثانياً بفارق أنف «إيه إف طرحة» لخالد النابودة بقيادة شون كيران، وذهب لقب سباق الخزنة لمسافة 1400م في الشوط الأول إلى «أس أس لامع» لأحمد سعيد المزروعي بقيادة سيف البلوشي، وجاء ثانياً بفارق عنق «فليت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كرولي، وعاد خالد النابودة مالك الخيول من جديد لمعانقة الألقاب في مضمار العاصمة، محرزاً ثنائية، عندما انتزعت خيوله لقب بطولته المحببة «كأس الوثبة ستاليونز» لمسافة 1400م، في الشوط الثاني عن طريق «إيه إف ماكرة» بقيادة الفارس شون كيران، وحل ثانياً بفارق طولين وربع الطول «داحس دي عربي» لصالح عمر بن حيدر بقيادة كونور بيسلي، وجاءت خيول النابودة لتحرز الفوز بلقب الشوط الرابع من سباق «المرور» لمسافة 1600م، بواسطة «إيه إف ممتاز» بقيادة أنطونيو فريزو، وجاء ثانياً «صمود» العائدة إلى ياس للسباقات، بقيادة هاري بنتلي.

وشارك في تتويج الفائزين، أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وكيم ايلوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.