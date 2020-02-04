320 فارساً وفارسة في سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشفت قرية الإمارات العالمية بالوثبة عن تفاصيل النسخة 21 من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة «فردي وفرق» لمسافة 160 كلم المحدد لانطلاقته بعد 4 أيام وتحديدا عند السادسة والنصف من صباح السبت المقبل بميادين القرية، وشارك في المؤتمر من المنصة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، محمد الحضرمي مشرف الفعاليات ومدير السباقات بالقرية، يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، محمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات.

وكشفت القرية عن مشاركة 320 فارسا وفارسة تم تسجيل أسمائهم في قائمة الشرف قبل إجراءات الفحص البيطري التي تسبق السباق بيوم واحد، وتوقعت اللجنة المنظمة انضمام المزيد من الفرسان للقائمة خلال الساعات المقبلة، ورصدت القرية جوائز قيمة للفائزين تعتبر الأعلى عالمياً في سباقات القدرة تقديراً للاسم الذي يحمله السباق.

أهمية السباق

واتفق المتحدثون في المؤتمر على أهمية السباق والقيمة الكبيرة التي تحمله.

وقال عارف العواني إنهم يفتخرون برعاية ودعم كأس رئيس الدولة للقدرة، خاصة أنه يعتبر من أهم الفعاليات الرياضية ومن أقيمها على مستوى العالم، فيما أكد أحمد السويدي أن رياضة الفروسية تمثل جزءاً من ثقافة وتراث دولة الإمارات وأنه من الطبيعي أن يحظى السباق باهتمام متعاظم من الجميع، خاصة أنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، فيما أكد يعقوب السعدي اكتمال كافة الاستعدادات لنقل الحدث عبر قناة «ياس» مع استوديو تحليلي باللغتين العربية والإنجليزية.

بدوره، دعا محمد الحضرمي كل الفرسان والفارسات للالتزام بالضوابط واللوائح حتى يخرج الحدث بالصورة التي تليق به، مؤكداً جاهزية القرية للاستضافة وإكمال الترتيبات بشكل خاص للسباق، متمنياً التوفيق لكل المشاركين.