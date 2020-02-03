النَّاموس يا إمارات

المصدر: د. عارف الشيخ

«حَمدانُ» يا مَن قد عشقتَ القِمَمْ

في «قــُـدرةٍ» أمسِ سبقتَ الهِمَـمْ

«سلمانُ» قــد نظَّم أشـــــواطَها

وكنتَ أنت المسـكَ فــي المُختتــَـمْ

فـُــــــزتَ بكأس فيــه أفـــراحُنا

عــاشت «إمـــاراتٌ» وعـاش الَعلَمْ

كم أسعــَـــــدَ الفــوزَ قيــاداتِنــا

من «ياسَ» حتى لـِ«سُعود» الأشَمّ

وأسعـَـدَ الشَّعـبين في «بُوظبي»

و«في ريــاضٍ» بين خــالٍ وعَــمّ

«محمـَّــــدٌ» سِــــرُّ نجــــاحاتِنــــا

ومَن تـــَــأسَّـــــــى بـــأبٍ ما ظلـَــمْ

هَيــــَّا خيـولَ المَجـــدِ تِيهي بنــا

كَمــــا نتيــــــــهُ بكِ بيـــن الأمـــَــمْ

فمَـــــا السُّعــــوديَّــة إلَّا أنـــَـــا

ومـــــا أنــَـا إلَّا رياضُ الحــــَــــــزمْ