يوم تثقيفي وترفيهي في «ميدان» للمدارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظّم قسم الخدمات المجتمعية والتعليمية بمجموعة «ميدان»، يوماً تثقيفياً وترفيهياً لطلاب المدارس في إمارة دبي، بالتزامن مع الأمسية الثالثة عشر لمضمار «ميدان».

وأكد محمد كرم مسؤول برنامج «ميدان» التعليمي للفروسية، أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج «ميدان» التعليمي للفروسية.

وبدعم من سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي عضو مجلس إدارة «ميدان»، رئيس لجنة السباقات بالمضمار، الأب الروحي للبرنامج، وفرانك غبرائيل المدير التنفيذي للسباقات، بهدف ترسيخ ثقافة الفروسية في نفوس الطلاب، في جو من البهجة والسرور.

وأضاف محمد كرم، أن تزامن الفعالية، مع أمسية سباق «ميدان»، أعطى جميع المشاركين الفرصة لرؤية مدى قوة وإثارة سباقات «ميدان»، والتي باتت تشد أنظار العالم لها، وأصبحت حديث كافة محبي ومتابعي رياضة الفروسية وسباقات الخيل.