حمدان بن محمد.. فارس الإنسانية

المصدر: دبي-علي الظاهري

هو فارس الإنسانية.. وصاحب المواقف النبيلة.. الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.. حتى وهو في طريقه إلى منصة التتويج بعد الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، لم يتردد في التوقف للحظات قبل اعتلاء المنصة والاستماع الى الطفل السعودي سعد مجاهد من أصحاب الهمم، والذي صاح منادياً بين زحام الناس باسم "فزاع" ليتفاجئ بقدوم فارس العطاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قام بتقبيل رأس الطفل في مشهد يترجم قمة تواضع سموه ومدى حرصه على التواصل مع أفراد المجتمع كافة.

الطفل سعد تحدث بعفوية تامة وبراءة قائلاً لسموه: "يا الله عليك يا فزاع.. ما هذا الإبداع.. تحرز المركز الأول.. كلهم يأتون للحصول على المركز الثاني. ليختتم كلامه معبراً عن العلاقة بين البلدين الشقيقن قائلا: "السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي". وتفاعل العديد مع المشهد الإنساني المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تمنع الإعاقة في الحركة الطفل سعد من حضور السباق امس في محافظة العلا بالمملكة ومتابعة مجرياته حتى لحظات التتويج