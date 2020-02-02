«مقرر» لحمدان بن راشد نجم الشوط الخامس في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

شهد السباق الثالث عشر، والذي أقيم يوم الأول من أمس، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، عدداً من المفاجآت المثيرة، إذ ظفر «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر.

كما حقق «سبيدي موف» لـ «تتش جولد» للسباقات، لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر.

وقام بتسليم جوائز الأشواط، كل من محمد البستكي ومروان هادي.

«لاسينجا بوليفارد» نجم الافتتاح

ظفر «لاسينجا بوليفارد» لفوزي عبد الله ناس، بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، برعاية «الخدمات المصرفية الشخصية من بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.24.83 دقيقة، وبفارق طول عن الوصيف «إنشانتنج مان» لحكيم عبد الله، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «ليدر شيب» لـ «الاتحاد» للسباقات، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«المختار ستار» بطل الثاني

حقق «المختار ستار» لإسطبل «العفو» للسباقات، لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، برعاية «الخدمات المصرفية للأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.38.04 دقيقة، وبفارق نصف طول «فارشا» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وحل ثالثاً «كولور إيميدج» لجودلفين، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«جندوجدو» يتألق في الثالث

جندوجدو لحمد راشد بن غدير ينال لقب الشوط الثالث#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tBfbeHxFWD — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 1, 2020

اقتنص «جندوجدو» لحمد راشد غدير، لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، على المضمار الرملي، برعاية «الخدمات المصرفية المميزة من بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.05.84 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «هيرالديك» لفريق «البيت متوحد»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون.

«سبيدي موف» بطل الرابع

حقق «سبيدي موف» لـ «تتش جولد» للسباقات، لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على المضمار العشبي، برعاية «الخدمات المصرفية الخاصة»، والبالغ قيمة جوائزها 185 ألف درهم، بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.33 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «اتصالات» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«مقرر» نجم الخامس

ظفر «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، برعاية «الخدمات المصرفية للشركات»، والبالغ قيمة جوائزها 185 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.97 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «مارك أوف أبروفال» لسيد حشيش، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب محمود حسين.

«دولمن» مسك الختام

اقتنص «دولمن» لعدنان خان، لقب الشوط السادس الأخير لمسافة 1800 متر، على المضمار العشبي، برعاية «إدارة الأصول»، والبالغ قيمة جوائزها 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.50.68 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كونكلوجن» لـ «جالاكسي» للسباقات، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ولفورد» لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.