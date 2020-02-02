عطوفة" مولودة سعودية في كأس القدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

عاش السعودي محمد العنزي أحد المنظمين في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، الفرحة "فرحتين" بتتويج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي باللقب على صهوة الفرس "عطوفة"، والفرحة الثانية قدوم مولودته الجديدة خلال السباق والتي اسماها عطوفة تيمناً باسم الفرس "عطوفة".

القصة تعود إلى استقبال العنزي اتصال هاتفي قبل نهاية السباق واضطر إلى مغادرة قرية القدرة في محافظة العلا حتى وضعت زوجته المولودة الرابعة والتي استبشر بها خيراً بعد معرفته في التوقيت نفسه بفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالكأس الغالية.

لم يتسنى للعنزي الفرصة للعودة إلى السباق وطلب من ابن عمه عبدالله العنزي التأكد من اسم الفرس البطلة من أجل تسمية ابنته بالاسم نفسه، والذي التقى به مندوب "البيان" بالصدفة وهو يبحث عن اسم الخيل الفائزة في مكان فرز النتائج النهائية بعد.