«ريتش آند فيمس» لحمدان بن محمد يعتلي قمة جبل حفيت

المصدر: العين - طلحة عبدالله

اعتلى الجواد (ريتش آند فيمس) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، صدارة شوط جبل حفيت في السباق السادس للخيول بالمضمار العيناوي، وتوج بلقب الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وركض الجواد الفائز برشاقة ليتصدر السباق بجدارة وبفارق مريح بلغ 4 أطوال عن أقرب ملاحقيه قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:38.82 دقيقة.

ضمن السباق السادس لمضمار العين الذي أقيم أول من أمس بحضور، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا)، قاموا بتتويج الفائزين، كما شهد السباق 8500 متفرج.

وتألقت خيول الوثبة للسباقات، وحصلت على الثنائية عبر المهرة (مرزقة) بإشراف آنا منديز، وقيادة ريتشارد مولن، والتي انتزعت لقب سباق شعبية الروضة بالشوط الثالث المخصص للمهرات والفرسات المبتدئات توليد الإمارات.

وأكمل الجواد (سفيان) بقيادة أنطونيو فريزو، الثنائية بفوزه بلقب الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين لمسافة 3200 متر (تكافؤ)، في الشوط السابع والأخير بالأمسية، وركض الجواد الفائز برشاقة وفي اللحظات الأخيرة اندفع بقوة ليخطف الفوز بفارق رأس عن أقرب منافسيه قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:48.27 دقيقة، ليحطم الرقم المسجل باسم (ديج داجون) وقدره 3:48.86 دقائق.

وحققت خيول الرحماني للسباقات، ثنائية في الأمسية بعد أن خطف (داجو لوتوا)، للرحماني للسباقات، ، لقب عود التوبة في الشوط الرابع ، وأكمل الجواد (جايدي البراق)، الثنائية بفوزه بلقب فلج هزاع بالشوط السادس .

واكتسح الجواد (إيه اف رمز)، ، منافسيه بفارق 16.5 طول عن أقرب ملاحقيه ليظفر بلقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول، لمسافة 1400 متر، وقطع الجواد الفائز مسافة السباق في زمن قدره 1:33.79 دقيقة.وفاز الجواد (برادو دي بانشير)، ، بلقب سيح ابن عمار بالشوط الخامس لمسافة 2000 متر.