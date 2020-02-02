بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الإنجاز الجديد الذي حققه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، باقتناص سموه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز... أدام الله المحبة والأخوة...) كما تقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بخالص التهاني والتبريكات لأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (فوز أخي حمدان بن محمد ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا ببلدنا الثاني السعودية فخر لنا جميعاً، والأجمل من الفوز، المحبة الكبيرة التي لمسناها وسط أهلنا في السعودية. دام عز قيادتينا وشعبينا، ودامت المحبة في القلوب. الإمارات والسعودية معاً.. دائماً وأبداً).

وبدوره هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالإنجاز الذي تحقق في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (الناموس لأخي حمدان فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في العلا.. الفوز واحد).