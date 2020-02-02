حمدان بن محمد: فرحتي بالـمشاركة في السعودية أكبر من بطولات الـعالم

المصدر: العلا - البيان الرياضي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطل النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، عن سعادته وفخره بالمشاركة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً سموه أن الفرحة بالمشاركة في المملكة، أكبر من المشاركة في بطولات العالم.

وأضاف سموه في لقاء عبر قناتي «دبي ريسنغ» و«ياس»، أن وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السباق، يعتبر دافعاً وحافزاً له ولجميع الفرسان المشاركين.

وعن تمثيل سموه المملكة العربية السعودية، بارتداء شعار المملكة، قال سموه: شعار السعودية غالٍ علينا جميعاً وعلى قلوبنا، ولي الشرف بتمثيل المملكة، حيث لا يخفى على أحد، أن الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي.

وأشاد سموه بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيراً سموه إلى أن «رؤية السعودية 2030»، ساهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في المملكة، في ظل الدعم الذي تحظى به قيادة المملكة.

وأضاف سموه أن رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أبعد من عام 2030، ودوره كبير، ليس على مستوى المملكة وحسب، وإنما على صعيد المنطقة، مؤكداً سموه أن نجاح السعودية من نجاح الإمارات.

وعن الفرحة الكبيرة بين مجتمع الفروسية، بعد عودة سموه للتدريبات في الفترة الأخيرة، قال سموه إنه انشغل عن الخيل في الفترة السابقة، إلا أنه يحرص على ممارسة الرياضة باستمرار، مشيداً سموه بدور وسائل الإعلام المحلية في نقل الصورة الإيجابية لرياضة الآباء والأجداد.

وعن القوانين الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، قال سموه إن هناك حرصاً على تطبيق القانون، سواء كان يخدم المنافسة أو خلاف ذلك، مشيراً إلى أن بعض القوانين لا تتماشى مع شكل المنافسة الإماراتية في سباقات القدرة.

وعبّر سموه عن إعجابه الشديد بمنطقة العلا منذ زيارته الأولى العام الماضي، وقال: هذه الأرض سرقتني، ووعدت الجميع بالمشاركة، ووفيت بوعدي، وعندما حضرت السباق في النسخة الماضية، وكنت موجوداً مع الخيل في المرحلة الأولى من السباق فقط، فيما ذهبت للاستمتاع بجمال المنطقة وطبيعتها وتاريخها، وغبت عن المرحلتين الثانية والثالثة، على غير ما جرت العادة.

وأكد سموه أن إسطبلات «F3»، ستنافس دائماً على الصدارة والظفر بالمراكز الأولى في المنافسات المقبلة، لعل أبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والذي سيقام في الشهر الجاري.

ناصر بن حمد: الفوز دليل على تميّزه

تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق وسط منافسة قوية ومثيرة بين الفرسان، مؤكداً أن مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أعطت رونقاً رائعاً للمنافسة القوية بين المشاركين كافة.

وأشار سموه إلى أن تتويج سموه وحصوله على المركز الأول يؤكدان المكانة المتميزة التي يمتلكها سموه في رياضة القدرة.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ إن وجود سموه أعطى طابعاً خاصاً للسباق، ويؤكد حرص سموه على الإسهام في نجاح كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما يؤكد حضور سموه دعم رياضة القدرة التي شهدت طفرة نوعية في الفترة الماضية، ويعطي حافزاً كبيراً لفرسان الإمارات يعكس الصورة المشرقة لتطور رياضة القدرة في الشرق الأوسط.

ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي وزير الدفاع، بمناسبة نجاح كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل للعام الثاني على التوالي.

الريسي: نثمّن إنجاز البطل

ثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، حضور ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فارس العرب الأول، لسباق كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للقدرة، مشيداً بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لفرسان الإمارات في السباق وإحراز سموه اللقب بإنجاز متفرد، وسيطرة فرسان الإمارات على المراكز الأولى.

وهنأ الريسي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بفوزه بالسباق وتحقيق إنجاز جديد لرياضة القدرة بالإمارات، وقيادته البارعة لفرسان الدولة في هذا الحدث الكبير الذي شارك فيه عدد كبير من الفرسان العالميين.

وقال: هذا الوجود والمشاركة الرفيعة منحا الحدث زخماً إضافياً، لتظاهرة رياضية كبرى، مشيراً إلى أن ما يحققه فرسان الإمارات في كل مشاركاتهم هو تأكيد على ريادتهم في هذه الرياضة وبلوغهم أعلى الدرجات من الخبرة والمهارة والتفوق، إنهم أصحاب الإنجازات المتميزة في كل السباقات والبطولات الدولية والعالمية، والسجل الممتلئ بالألقاب والميداليات.

وقال: المناسبة رائعة جمعت فرسان الإمارات والسعودية وفرسان العالم في واحد من السباقات المهمة وذات القيمة الفنية العالية، مشيراً إلى أن مشاركة فرسان الإمارات تعبير صادق عن قوة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية في المجالات كافة ومنها سباقات القدرة.

العضب: اللقب ليس بغريب على سموه

تقدم محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة فوز سموه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وقال العضب إن الإنجاز الذي حققه سموه ليس بغريب نظراً للسجل الذهبي الحافل بالإنجازات لسموه ولعل أبرزها تتويجه بلقب بطولة العالم في نورماندي بفرنسا 2014، مؤكداً أن قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لفرسان الإمارات إلى منصة التتويج، يعتبر أكبر دافع لجميع الفرسان في الفترة المقبلة.

وأضاف العضب لـ«البيان الرياضي»، أن حضور ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أضفى البهجة والسرور على الجميع في الحدث.