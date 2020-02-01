ثلاثية لفرسان الإمارات في «دولية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أحرز فرسان الإمارات ثلاثة انتصارات من فئة الثلاث نجوم في ثاني أيام بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، وجاءت بتوقيع الفرسان شاهين ماجد العواني والفرس «أجيال»، والفارس سالم أحمد السويدي والجواد «دايموند وي» والفارس محمد غانم الهاجري والفرس «دوكلاهوما» في المنافسة التأهيلية لجائزة لونجين الكبرى والتي ستختتم بها فعاليات البطولة اليوم.

كما تحققت النتائج الإيجابية في خمس منافسات أخرى، ثلاث منها لفرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة لفئة الشباب والناشئين والأشبال، والبقية من فئة الثلاث نجوم وينتظر أن تشهد تنافساً ساخناً بين الفرسان المشاركين فيها وبصفة خاصة في منافسة جائزة لونجين الكبرى.

حقق الشاب شاهين ماجد العواني على صهوة الفرس «أجيال»، صدارة أولى المنافسات بفئة الثلاث نجوم متفوقاً على 92 فارساً وفارسة شاركوا في المنافسات.

وفي الشوط الثاني (3 نجوم) سيطر فرسان الإمارات على الصدارة و3 مراكز متقدمة، ونال جائزة الصدارة الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «دايموند وي» وأكمل الجولة في (63.74) ثانية.

تأهل

وأحرز الفارس محمد غانم الهاجري والفرس «دوكلاهوما»، المركز الأول في الشوط الثالث ومحققاً قصب السبق في التأهل لمنافسة جائزة لونجين الكبرى.

وفي الشوط الرابع المخصص للفرسان الناشئين وبمواصفات المرحلتين الخاصة بمشاركة 42 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 18 فارساً، وتصدرهم فارسنا عيسى عمران العويس بالجواد «كود أوف هونر»، ونال المركز الثاني فارسنا مايد أحمد أهلي والفرس «برازوريا دو سيملي».

تألق

وفي منافسات الخيول الصغيرة وبمشاركة 24 فارساً وفارسة، من جولة مع تمايز، وبتصميم واحد للخيول عمر (6 ـ 7) سنوات، على الارتفاع (125 ـ 135) سم حسب العمر، حققت الفارسة الدنماركية تينا لوند مع الجواد «كراتشو» (7 سنوات)، المركز الأول متغلبة على 4 فرسان أكملوا التمايز دون خطأ ، والمركز الثاني للفارس البريطاني صمويل هتون والفرس «دوفا 38».