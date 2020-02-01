معمر الشرفا: احتمال مشاركة «جلاديتور» في «كأس السعودية»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أعلن معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «جلاديتور كينج» يحتمل ذهابه إلى «كأس السعودية»، وذلك عقب التشاور مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

كما أعلن معمر الشرفا أن البطل مرشح للمشاركة في سباق «دبي جولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي 2020.

وأضاف في تصريح لـ «البيان الرياضي» أن البطل أثبت علو كعبه على الخيول المحلية في «ميدان»، حيث حقق فوزه الثاني على التوالي في مسافة 1200 متر، مشيداً بأداء الفارس مايكل بارزالونا.

وقال معمر الشرفا إن البطل سيظل على مسافته المفضلة 1200 متر وستكون تجربته الأخيرة في يوم «السوبر ساترداي».

أثبت جدارته

ومن جانبه، عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته بتحقيق «جلاديتور كينج» اللقب، مضيفاً أن البطل بات مرشحاً للمشاركة في «دبي جولدن شاهين»بأمسية كأس دبي العالمي ، كما أن هناك احتمالاً بأن يشارك في «كأس السعودية» أواخر الشهر الحالي .