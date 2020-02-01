حمدان بن محمد يقود فرسان الإمارات في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة اليوم

المصدر: العلا - علي الظاهري - البيان الرياض

يقود الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فرسان الإمارات في النسخة الثانية لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة «ملتقى الفرسان 2020» التي تنطلق اليوم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يوم أمس، إجراءات الفحص وقياسات الوزن، وتفقّد قرية القدرة الخاصة بالبطولة، إذ سيمتطي سموه في سباق اليوم الفرس «عطوفة» لإسطبلات F3، وستكون مشاركة سموه بشعار المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويقام السباق لمسافة 121.4 كلم ضمن فعاليات «شتاء طنطورة 2020» في العلا، ويحمل تصنيف «نجمتين دولي» من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، ويعتبر إحدى أبرز السباقات في أجندة سباقات القدرة العالمية، وتم رصد جوائز مالية يبلغ مجموع قيمتها 15 مليون ريال سعودي (4 ملايين دولار).

سجل حافل

ويملك الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم سجلاً حافلاً في بطولات القدرة، أبرزها تتويج سموه بكأس العالم للقدرة في فرنسا على صهوة الفرس «يمامة»، مسجلاً زمناً قدره 8:08:28 ساعات، وذلك ضمن فعاليات مونديال ألعاب الفروسية «نورماندي 2014» في مقاطعة نورماندي الفرنسية.

ومن أبرز الإنجازات لسموه على الصعيد الدولي احتفاظ سموه بلقب بطولة العالم العسكرية للقدرة في عام 2014 للمرة الثانية على التوالي، إذ توج بطلاً بجدارة على صهوة الجواد «عقاب» بزمن قدره 4.33.36 ساعات في السباق الذي بلغت مسافته 120 كيلومتراً في مدينة دبي الدولية للقدرة.

كما ظفر الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقائد الفريق الملكي، بلقب سباق ويندسور الملكي للقدرة الذي أقيم في المملكة المتحدة في عام 2014، إذ وصلا إلى خط النهاية متساويين في الزمن، ومسجلين توقيتاً قدره 4.52.30 ساعات.

وتوج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صهوة الجواد «انتصار» بطلاً لكأس إيطاليا للقدرة للمرة الثانية على التوالي الذي أقيم في يونيو 2014 في مقاطعة «أنكونا» الإيطالية.

شروط ومعايير

وبالعودة إلى تفاصيل سباق اليوم، تقرر أن لا يقل وزن الفارس المشارك مع السرج عن 70 كلغ، وأن يكون عمر الخيول 6 سنوات فما فوق. وينقسم السباق إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى «المحور الأصفر» لمسافة 39.9 كلم، المرحلة الثانية «المحور الأسود» لمسافة 32.7 كلم، المرحلة الثالثة «المحور الأزرق» لمسافة 28.6 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة «المحور الأبيض» لمسافة 20.2 كلم.

فرسان الإمارات

ويعتبر فرسان الإمارات أبطال النسخة الماضية، واحتكر فرساننا المراكز العشرة الأولى برغم المشاركة الواسعة من 200 فارس وفارسة في النسخة الماضية، إذ توج الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي باللقب على صهوة الجواد «بلاك ريدج إنديغو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.43 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «وميض» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.25.43 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «رازور باك ميكانو» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.25.44 ساعات.

علاقة تاريخية

وتمتد علاقة العلا بالخيول آلاف السنين، ولا تزال آثار تلك العلاقة في النقوش الأثرية على صخور جبل عكمة والأقرع، فقد ظهرت الخيول في الفنون الصخرية التي تنتشر في أنحاء الجزيرة العربية بأشكال وأساليب فنية متعددة، ودل ظهورها المبكر، على الواجهات الصخرية وبأحجام كبيرة تعود لأكثر من 8 آلاف عام، على تطور علاقة الإنسان بالخيل في الجزيرة العربية، واستئناسه لها منذ وقت طويل ودوره في التطور الحضاري للبشر.

العضب: مشاركة تعزز قوة العلاقة بين الأشقاء

أكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء الإمارات ويعد من السباقات المهمة والتي لها مكانتها الكبيرة، كونه يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أن قيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لفرسان الإمارات، تحمل رسالة ذات دلالات عميقة كونها تعزز أواصر الروابط بين الشعبين الشقيقين.

السبوسي: حافز للفرسان المشاركين

أكد المدرب محمد السبوسي أن مشاركة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، تعتبر أكبر حافز لجميع الفرسان المشاركين، وقال السبوسي لـ «البيان الرياضي»، إن قيادة سموه لفرسان الإمارات مكسب ودافع في الوقت نفسه لفرساننا، وستعطي مشاركة سموه رونقاً خاصة للسباق الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وأشار السبوسي إلى أن 4 خيول تمثل إسطبلات M7، منها خيلان جديدان، مؤكداً أن فرسان الإمارات هم رقم صعب في بطولات القدرة العالمية.

وأشاد السبوسي بالمستوى المتطور للمملكة العربية السعودية الشقيقة في رياضة القدرة، ما يعد مكسباً للجميع كون ذلك ينعكس إيجاباً على رياضة القدرة .

إسماعيل محمد: لحظة ننتظرها بفارغ الصبر

أعرب المدرب إسماعيل محمد عن سعادته بمشاركة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وتعتبر مشاركة سموه لحظة ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، مشيراً إلى أن عودة سموه أثلجت الصدور، وتفاءل الجميع من العام الماضي حينما أعلن سموه أنه سيشارك في نسخة هذا العام.

ولفت إسماعيل محمد إلى أن 4 خيول تمثل إسطبلات MRM، أحدهما حقق المركز الثالث في النسخة الماضية، فيما تشارك الخيول الثلاثة للمرة الأولى على أرض المملكة.

أحمد الحمادي: زخم كبير

أكد أحمد الحمادي، الحكم الأجنبي المكلف من الاتحاد الدولي للفروسية، أن السباق من أكبر بطولات القدرة، ويشهد مشاركة نخبة الفرسان، على رأسهم الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مما سيعطي الحدث زخماً كبيراً لمنطقة العلا عموماً وللسباق على وجه الخصوص، متمنياً التوفيق لسموه.

وثمّن الحمادي الجهود الكبيرة من الاتحاد السعودي للفروسية ومحافظة العلا، من أجل تنشيط المهرجانات الرياضية وبطولات الفروسية التي ترتبط جذورها التاريخية بأرض العلا، مشيداً بالمشاركة المشرفة لحكام الإمارات بواقع 5 حكام.