ثلاثية لـ«جودلفين» في خامس سباقات الكرنفال

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «موانئ دبي العالمية».

وحقق الاسطبل الأزرق ثلاثية متميزة عبر «بارني روي» بطل «الراشدية» و«سيكريت أدفايسور» بطل الثالث، و«أمريكان جرافيتي» بطل الشوط السابع.

كما اقتنص «زياد» لـ«ياس» للسباقات لقب «الجولة الثانية – بطولة كأس آل مكتوم للتحدي»، فيما نال «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب «الشندغة للسرعة».

وقام بتسليم جوائز الأمسية كل من نبيل قايد، وعبدالله بن دميثان، وابتسام أحمد الكعبي، وشهاب الجسمي، وأحمد الحداد.

«زياد» نجم الأول

ظفر «زياد» لـ«ياس» للسباقات بلقب الشوط الأول «الجولة الثانية – بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دي روال، مسجلاً زمناً قدره 2.08.67 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن الوصيف «بندر» لـ«الوثبة» للسباقات بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

وجاء في المركز الثالث «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك لمارتنيل.

«بارني روي» بطل الراشدية

اقتنص «بارني روي» لجودلفين لقب الشوط الثاني «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.47.41 دقيقة وبفارق طولين وربع طول عن «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «ماونتين هنتر» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«سيكريت أدفايسور» يظفر الثالث

حقق «سيكريت أدفايسور» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة كأس ميدان» لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي برعاية «مراسي بي آند أو» والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.58.51 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف «دبي هورايزون» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «دوبهي» لجودلفين بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«بلاتا أو بلامور» بطل الرابع

توج «بلاتا أو بلامور» لـ«هاسجروبن آي لوند إيه بي» بطلاً للشوط الرابع «ميناء الحمرية» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار بقيادة الفارس كارلوس لوبيز وإشراف المدربة سوزان بيرنيكلينت، مسجلاً زمناً قدره 1.37.95 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «ستريكر» لفرانسيسكو كاسترو بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز.

وحل ثالثاً «فايت اون» لاسطبل «سي تي آر» ودوج أونيل بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دوج اونيل.

«ساليوت ذا سولجر» نجم الخامس

اقتنص «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتوريوس» لقب الشوط الخامس «ميناء راشد» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 1.36.31 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «لاند أوف ليجندس» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «جود فورتشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«جلاديتور كينج» بطل «الشندغة»

ظفر «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بلقب الشوط السادس «بطولة الشندغة للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 200 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.41 دقيقة وبفارق طول عن «ترك سيلزمان» لإليخاندرو مركادو بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب دوج اونيل.

وحل ثالثاً «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وتسلم الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي جائزة الشوط نيابة عن المالك بحضور معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، فيما تسلم المدرب ساتيش سيمار والفارس مايكل بارزالونا جائزتهما.

«أمريكان جرافيتي» مسك الختام

اقتنص «أمريكان جرافيتي» لجودلفين لقب السابع والأخير «ميناء جبل علي» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.01.56 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع طول عن الوصيف «جي إم هوبكنز» لاسطبل «رمضان» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب جابر رمضان.

وجاء في المركز الثالث «سرتين لاد» لـ«سي آر هيرست» بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب ميك شانون.