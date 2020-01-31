تألق مربطي دبي وعجمان في بطولة الإمارات لجمال الخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خطفت خيول مربطي دبي وعجمان الأضواء، أول من أمس، خلال ثاني أيام فعاليات بطولة الإمارات لجمال الخيول العربية 2020، التي انطلقت بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، وتختتم غدٍ.

وحققت خيول دبي، وعجمان الصدارة مرتين خلال الأشواط التأهيلية ضمن منافسات اليوم الثاني، للبطولة التي تنظمها جمعية الخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، وشهد الفعاليات اللواء الدكتور أحمد الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق.

وعبدالله المرر، مدير المكتب التنفيذي لوزير شؤون الرئاسة، ومحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية.

صدارة

وتصدرت «دي وصايف» لمربط دبي شوط الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ»، محققة 92.50 نقطة، وجاءت ثانية «أس أس فرح أوليفيا» لأحمد محمد شليك الشميلي.

وحلت ثالثة «غدير الهبوب» لأحمد محمد سعيد الهاملي، كما تصدرت «دي ريم» لمربط دبي القسم «د» بعد أن حصلت على 92.00 درجة.

وحلت ثانية «ع ج بنميرا» لمربط عجمان وأحرزت «أرسينيا أو أس» لمربط عجمان المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات «ب»، وحققت 92.67 نقطة، تليها «دي غرام» لمربط دبي، ثم «مي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ونالت «ع ج اسياد» لمربط عجمان، لقب ختام منافسات القسم «ه» لفئة الأفراس، وحققت 92.33 نقطة.

وأحرزت «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الاول وصدارة القسم «ب» محققة 92.33 نقطة متفوقة بفضل درجتها في الهوية العربية، على الوصيفة «دي غنيمة» التي تساوت معها في معدل النقاط.

واحتلت «دي ايناس» لمربط النور، المركز الأول في القسم «ج»، محققة 92.17 نقطة، متفوقة بفضل درجتها في الهوية العربية على «دي هانم» لعلان محمود، فيما ذهب المركز الثالث إلى «إ س عواش» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.