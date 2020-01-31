كأس زايد بن منصور للقدرة للشباب والناشئين ينطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تشهد قرية الوثبة صباح اليوم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين، لمسافة 120 كلم بمشاركة 115 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، يتنافسون على جوائز 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى.

وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل مع فترات راحة متباينة، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، يعقبها فترة راحة 50 دقيقة.

والمرحلة الثانية 35 كلم باللون الأصفر وراحة 40 دقيقة، وأما المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر تعقبها راحة 40 دقيقة أيضاً، والرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض يعقبها الإعلان عن الفائزين بعد إجراءات الفحص البيطري.

وأكد محمد الحضرمي، مشرف السباقات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، اكتمال كل الترتيبات لاستضافة السباق، ذاكراً أن المنافسة ستكون قوية للوصول إلى منصات التتويج.