انطلاقة مثيرة لبطولة الإمارات لجمال الخيول

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

انطلقت بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، أول من أمس بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2020، وتوج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بحضور علي سالم الكعبي مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، وتصدرت «هلالة الهواجر» لغانم الهاجري، الشوط الأول «أ» للمهرات بعمر سنة، وأحرزت «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، القسم «ب»، ونالت «ع ج البراقة3» لمربط عجمان صدارة القسم «ج»، وتصدرت «الريم الهواجر» لغانم الهاجري، شوط المهرات عمر سنتين «أ».