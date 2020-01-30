«دريان» لـ منصور بن زايد بطل كأس الوثبة

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

حلّق الجواد «دريان» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 م البالغ جائزته 17 ألف يورو، والذي أقيم أول من أمس بمضمار باو في فرنسا، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا، واجتمع للسباق الذي خصص للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق، 10 خيول سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات في أوروبا، واتجهت الترشيحات نحو «دريان» بإشراف دي غوليمين، وبقيادة جوليان اوج.

تألق «دريان»

وبدأ «دريان» في المركز الثاني، خلف «جازمة عذبة» المتصدرة، ولكن بعد أول 600 م، تقدم «عون للصدارة»، وتراجع «دريان» للمركز الرابع، حتى الوصول إلى عمق المستقيم، قبل أن يقوم فارسه اوج، بحثه على بذل مزيد من الجهد، وأكد «دريان» البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «مهب» والفرس «حبوب»، حسن ترشيحه، حيث جاء فوزه ناجزاً، حيث قطع مسافة السباق في زمن وقدره 2:12:10 دقيقة، وحل أولاً بسهولة تامة، حيث تفوق بفارق 3.5 أطوال عن «هاجرس» لعماد الدين الحتوشي، بقيادة اوليفيه بيلييه، وجاء ثالثاً «جازمة عذبة» لمزرعة عذبة، بقيادة جان بيرنارد ايجوم، بفارق عنق عن «ابن غدير» لياس لإدارة السباقات بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة جوليان كروسجين، والجدير بالذكر أن «دريان» المولود في مزرعة الوثبة حقق خمسة انتصارات من إجمالي 10 مشاركات، أبرزها بطولة كوب دو فرانس للفئة الثانية، وبري دورمان وسباق كازابلانكا للفئة الثالثة، كما حل ثانياً في سباق الفئة الأولى، وجمع «دريان» الذي يشارك للمرة الأولى هذا الموسم، مكاسب مالية بلغت 158.271 يورو.