صراع ساخن على لقب «الشندغة» في الكرنفال بميدان اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية»، وبمشاركة 74 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط مليوناً و145 مليون دولار أميركي.

وتتألف الأمسية من 7 أشواط، من بينها 4 أشواط رئيسة، أبرزها الشوط السادس «بطولة الشندغة للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، على المضمار الرملي، برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار أميركي، بمشاركة 8 خيول، أبرزها «ابن مالك» و«الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«غلاديتور كينغ» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «ألفريدوأركانو» للورانس أوكين وميلاني مارنين، «آي كيريك» لـ «هاسجرون آي لوند إيه بي»، «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو»، «ترك سيلزمان» لإليخاندرومركادو، «أوول آوت بليتز» لـ «إتش وبي».

بطولة

كما ستكون الأنظار متجه أيضاً إلى الشوط الثاني «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين»، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بمشاركة 7 خيول.

ويسعى «دريم كاسل» لجودلفين، للاحتفاظ باللقب، بالإضافة إلى مشاركة كل من «لوكسلي» و«ماونتين هنتر» و«بارني روي» لذات الإسطبل.

كما يشارك في الشوط أيضاً «شاربلو» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، «ماجستيك مامبو» لإم سلاك وجيه تي بيتر، «لايت ذي لايتس» لشين اوينج.

الخيول العربية

ويعد الشوط الأول «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا»، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف دولار، من أهم أشوط الأمسية.

وتشارك في الشوط 10 خيول، أبرزها «أمواج» لصاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «زياد» لـ «ياس» للسباقات، «شداد 2» و«بندر» لـ «الوثبة» للسباقات، «جوشوك» و«أوكتيف» لإسطبلات «العجبان»، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، «إم إتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، «تشيك روك» للإمارات للسباقات الترفيهية.

كأس ميدان

يشهد الشوط الثالث «كأس ميدان»، لمسافة 2810 أمتار، على المضمار العشبي، برعاية «مراسي بي آند أو»، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، مشاركة 7 خيول، أبرزها «دبي هورايزون» و«دوبهي» و«سيكريت أدفايسور» لجودلفين، «دي إكس بي» لسموالشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «زمام» لسموالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «يونيفرسال اوردر» لعبد الله المنصوري، «ميكونج» لخالد بن مشرف.

ميناء الحمرية

يشارك في الشوط الرابع «ميناء الحمرية» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، 10 خيول، أبرزها «دبي ليجاسي» لجودلفين، «فايت أون» لإسطبل «سي تي آر» ودوج أونيل، «فاسوبا» لـ «شار أون مان»، «بلاتا اوبلامو» لـ «هاسجروبن آي لوند إيه بي»، «جالفنايز» لحامد رادان، «كابتن فون تراب» لـ «فينكس» للتجهين.

ميناء راشد

يشهد الشوط الخامس «ميناء راشد» لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «لاند أوف ليجندس» و«جود فورتشن» و«وينجز أوف تايم» لجودلفين، «مقترب» و«متفاوت» و«يا ليل» لسموالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شامبيونشيب» لسموالشيخ منصور بن محمد آل مكتوم.

ميناء جبل علي

يشارك في الشوط السابع الختامي «ميناء جبل علي» لمسافة 2000 متر، على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، 16 خيلاً، أبرزهم «فيرست نيشن» و«أميركان غرافيتي» و«بيس أوف هيستوري» و«جلوبال هيت» و«صنديد» لجودلفين، «ميلشوت» لسموالشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «جبر» و«المرعب» و«جارف» لسموالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.