5 أشواط في «دولية الحواجز» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج )

تشهد الصالة المغلقة والملعب الرملي الخارجي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، خمسة أشواط قوية في بطولة الشارقة الدولية العشرين لقفز الحواجز، التي ينظمها النادي، ضمن أجندته السنوية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي، وتحظى برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للبطولة، إلى جانب العديد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، وتمتد البطولة يوم السبت المقبل، وتشهد مشاركة 400 خيل من 40 دولة من الإمارات والدول العربية والأجنبية، ويمتطي جيادها أكثر من 200 فارس وفارسة، يسعون للفوز بجزء من مجمل جوائزها التي تصل إلى 750 ألف درهم.