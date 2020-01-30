ميثاء بنت محمد تتألق في الكأس الفضية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وضعت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات للبولو مبكراً في الدور الثاني، ببطولة كأس دبي الفضية للبولو، عقب قيادة فريقها لفوز عريض على فريق ذئاب دبي بنتيجة 13.5 هدفاً مقابل 9 أهداف، في اللقاء الذي أقيم أول من أمس على ملعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وكانت قد قادت سموها فريقها للفوز الأول على فريق الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 13.5 مقابل 10 أهداف، ووضح من بداية المباراة تصميم فريق الإمارات على مواصلة الظهور القوي، عندما أحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد أول أهداف فريقها في الشوط الأول، والذي شهد سيطرة مطلقة على مجرياته لعباً ونتيجة بتعزيز التقدم لنهايته بإحراز 4 أهداف مقابل هدف لفريق الذئاب، الذي استفاق في الشوط الثاني ونجح في تسجيل أربعة أهداف، ليعود فريق الإمارات لتعزيز التقدم بإضافة هدفين لينتهي الشوط بنتيجة 6/‏‏4 لفريق الإمارات، الذي دانت له الأفضلية في الشوط الثالث، ونجح في إحراز أربعة أهداف مقابل هدف لفريق الذئاب ليوسع الإمارات الفارق، وتصبح النتيجة 5/‏‏10، ولكن عاد فريق الذئاب وأحرز هدفين، قلص بهما الفارق، وجاء الشوط الرابع متعادلاً لعباً ونتيجة بتسجيل كل فريق هدفين لتصل النتيجة إلى 12/‏‏7، وشهد الشوط الخامس والأخير ثلاثة أهداف كان لفريق الذئاب النصيب بتسجيله هدفين مقابل هدف لفريق الإمارات لتنتهي المباراة بفوز كبير ومهم لفريق الإمارات.

فوز الحبتور

وبالجولة الثانية نفسها نجح فريق الحبتور بقيادة النجم محمد خلف الحبتور في الفوز على فريق زيدان السعودي بنتيجة 10 أهداف مقابل 9 أهداف لفريق زيدان، وبهذا الفوز يضع فريق الحبتور أقدامه مبكراً في الدور الثاني للبطولة، عقب فوزه الأول على فريق غنتوت بنتيجة 10 أهداف مقابل 9 أهداف لغنتوت، وشهدت المباراة الثانية الإثارة والندية طوال مراحلها.