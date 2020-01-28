بطولة الإمارات لجمال الخيول تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2020، والتي تستمر لمدة 5 أيام بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية. وأكد محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، أن برنامج مسابقات عروض الجمال يمضي بصورة طيبة ووفق ما هو مخطط له، تنفيذاً للتوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والإشراف والمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية. وقال الحربي إن نسخة هذا الموسم من بطولة الإمارات الوطنية ستشهد زيادة في الجوائز المرصودة، كما تتميز البطولة أيضاً بجودة الخيول.