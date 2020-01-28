«أرجان» لرئيس الدولة بطل سباق جامعة أبوظبي في «يوم شادويل»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حقق «يوم شادويل» نجاحاً كبيراً بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، في أمسية استثنائية، أول من أمس، تضمنت 6 أشواط ساخنة، وسط حضور كبير تقدمه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعبد الله المرر مدير مكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والذين شاركوا في تتويج الفائزين بالكؤوس والجوائز المالية المقدمة من مزارع شادويل.

وشهدت بداية الحفل تتويج «أرجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس فابريس فيرون، بلقب الشوط الأول من سباق «جامعة أبوظبي» المخصص للمبتدئة لمسافة 2200 م، وجاء ثانياً بفارق كتف «هشام الخالدية» العائدة إلى أبوظبي ريسنغ بقيادة رويستون فرنش، وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «مزارع شادويل-كنتاكي» لمسافة 1400م، إلى «جاب نزعة» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة روستون فرنش، وحل ثانياً بفارق عنق «العجيب ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وتمكنت «إر بي لم ترى» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وبقيادة الفارس فابريس فيرون، من انتزاع لقب بطولة «الرويس ستيكس» لمسافة 1200م، في الشوط الثالث والذي يعتبر الأبرز في الحفل بمشاركة 12 من نخبة الخيول.

وجاء في الترتيب الثاني بفارق طولين ونصف الطول «إيه إف الوجل» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي، وذهب لقب الشوط الرابع من سباق «كأس شادويل الذهبي» لمسافة 1600م إلى «إيه إف سند» لخليفة مطر النيادي، بقيادة برناردو بينيرو.

وحل ثانياً بفارق طول ونصف الطول «إيه إف يطرق» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي، وفاز بلقب سباق «مزارع شادويل» لمسافة 1600م في الشوط الخامس «جوال الريف» لأحمد إبراهيم الشميلي، بقيادة باتريك كوسجراف، وجاء ثانياً «إيه إف أشرس» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي، واختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق «مزارع ديرنزتاون» لمسافة 1600م، والذي توج به «دبي كنال» لعيلان حمد المهيري بقيادة هاري بنتلي، وجاء ثانياً بفارق طول إلا ربع «أنطونيو فيفالدي» لمحمد عبد الله الشحي بقيادة أنطونيو فريزو.

ذكريات

بدوره، عاد معالي زكي أنور نسيبة إلى سنوات ماضية عند افتتاح نادي أبوظبي للفروسية، وقال إنه يذكر جيداً يومها فرحة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ذاكراً أن تلك كانت بداية لتطوير رياضة الفروسية في الدولة وبلوغها العالمية، وأن اهتمام القيادة الرشيدة ساهم أيضاً في مواصلة النجاحات، وثمّن معاليه جهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في تطوير رياضة الفروسية عبر دعمه لمختلف المضامير في الدولة واهتمامه بالخيول والفرسان.

وهنأ معاليه نادي أبوظبي على التنظيم الناجح والراقي لـ«يوم شادويل»، وبدوره، أعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بنجاح «يوم شادويل» في مضمار أبوظبي، ذاكراً أن سعادته نابعة من رضا الجميع على التنظيم والمنافسات القوية التي شهدتها الأشواط المختلفة، مقدماً التهنئة لكل الفائزين بالمراكز الأولى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع يستحقون التهنئة على الأداء المتميز والتطور الواضح في مستوى رياضة الفروسية.