مربط دبي يحصد الذهب بـ«مهرجان سلطان العالمي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نال مربط دبي للخيول العربية المركز الأول والمقام الأعلى، وبسط بإنتاجه المحلي أصالة سلطانه الجمالي في ختام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز 2020 العالمي للجواد العربي، الذي شهدت فعالياته مزرعة الخالدية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء أول من أمس.

وتمكنت خيول مربط دبي من إحراز ثلاثية ذهبية وبرونزية في منافسات حامية مفعمة بالإثارة، جمعت أجمل الخيول العربية ذات المواصفات العالية، وفي بطولة مصنفة بين أعلى مستويات بطولات العالم لجمال الخيل العربي «تايتل شو».

أبطال المركز الأول

حقق مربط دبي أول ألقابه الذهبية في بطولة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2020 مع المهرة بعمر السنة «دي فريهان» وهي من الفحل القادم بقوة «دي سراج» ابن بطل الإنتاج العالم المعاصر إف إيه إل رشيم، ومن الفرس الولود إلي فلامينكا، إحدى الأفراس الأساس في الماكينة الإنتاجية لمربط دبي.

ونال مربط دبي بلا منازع في بطولة المهرات، اللقب الذهبي الثاني في ختام المهرجان، مع المهرة الرائعة دي جودي، ابنة الفحل ع ج عزام والفرس إلي فلامينكا، والتي كانت حققت أعلى معدل نقاط في المنافسات الإقصائية بمجموع 93.90 نقطة، بعدما أظهرت إمكانيات جمالية هائلة في كافة مواصفات الخيل العربي الأصيل بتميز يعد بأنها ستكون سلطانة المراحل المقبلة من المنافسات في مختلف المراحل العمرية وصولاً إلى سدة الإنتاج ضمن كوكبة الخيول العالمية لمربط دبي.

وفي بطولة المهرات أضافت المهرة الواعدة بين الأفراس المنتجة عالمياً، دي شيهانا، ابنة الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا، اللقب البرونزي بين أجمل المهرات التي تصدرتها دي جودي وبقوة في البطولة، وذلك بعد أن تصدرت مجموعتها في المنافسات متجاوزة حاجز الصفوة الأصيلة محققة مجموع 93.10 نقطة.

وختم المهر المتميز دي نايل، ابن الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي نوال، والمملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، السيرة الذهبية في المهرجان، ونال اللقب الذهبي الثالث لمربط دبي، وهو مهر لم يتنازل عن العلامة الممتازة بمعدل 93 نقطة، وهو الذي نال العديد من الألقاب محلياً ودولياً، ويعد بالعطاء، ويتوعد بانتزاع مكانة عالية بين أجمل الخيول العربية الأصيلة إنجازاً وإنتاجاً في المستقبل.

سيطرة إنتاجية

وبالنتائج الجيدة لمربط دبي في ختام المهرجان يؤكد سيطرته الإنتاجية العالمية بالمركز الأول وبامتياز ينسجم مع تصدره المراكز الأولى في أقوى بطولات العالم.

كما يؤكد استمرار إنتاجه المحلي من الفحل الأسطورة الإنتاجية العالمية الفحل إف إيه إل رشيم مع سليله الفحل الجديد الواعد دي سراج بطل العالم مرتين، والذي يبدو أن إنتاجه أصبح المطلب الجديد من مرابط الخيل العربية الأصيلة إقليمياً وعالمياً. لاسيما بعد أن سجلت المنافسات حضوراً ملحوظاً لإنتاج مربط دبي لدى المرابط الخليجية المنافسة على غرار ما تشهده أقوى البطولات الدولية.

التوحيدي: رؤية ثاقبة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، مشيداً بنجاح المهرجان الذي يعتبر أحد أقوى المهرجانات العربية ذات المكانة العالمية من الدرجة الأولى.

وقال التوحيدي: «كنا على استعداد تام لهذا المهرجان تقديراً منا لمكانته العالمية، وقيامه في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية التي تعد اليوم بين أقوى مناهل الخيل العربية الأصيلة في العالم، وليقيننا أن المهرجان يستقطب أجمل الخيول من أقوى مرابط العالم.

قمنا بالتحضير للبطولة واخترنا الخيول المتميزة، ونلنا المراد بإنصاف البطولة لنا وتمكنا من إحراز المركز الأول بثلاثية ذهبية بالإضافة إلى برونزية، ما يؤكد مكانتنا الخاصة في البطولات العالمية الكبرى».

وأضاف التوحيدي: «المركز الأول في البطولات العالمية هو مطمحنا. إنه تطلع دائم يناسب مكانة مربط دبي كحاضنة عالمية للخيل العربي وتطوير إنتاجه وانتشاره وتميزه. ومن الجدير بالذكر دائماً إعادة ذكر الفضل لأهله.

لقد كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكرم وتوجيهات سموه، ذات قيمة استشرافية ثاقبة، وهي رؤية تؤكد نجاحها الكبير موسماً بعد آخر، وتسجل صفحة من صفحات تميز لبنات سموه في بناء كل ما هو متميز ومبارك».

المرزوقي: المركز الأول

وبدوره، عبّر عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالإنجاز التاريخي للمربط في المهرجان. وقال: «عودتنا للمهرجان من آخر مشاركة في عام 2013 عندما توجت الفرس العالمية المباركة إف تي شيلا بالذهب، كانت عودة مظفرة تكللت بالفوز والذهب الثقيل.

تربعنا على عرش البطولة من موقعنا كمربط دبي وعزز حصيلتنا الذهبية سمو الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم مالك المهر الجميل دي نايل، وعمق مربط عجمان حصيلة الإمارات من الذهب والتميز والمركز الأول».

الكعبي: عرس إماراتي

من جانبه، أثنى علي مصبح الكعبي مالك مربط بدران للخيل العربية ومدير عام بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، على المهرجان وتفاصيله التنظيمية، كما أثنى على المشاركة والإنجاز الإماراتي القيادي في البطولة التي اعتبرها عرساً إماراتياً في محفل عالمي يحتفي بالخيل العربية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الكعبي: «ثقتنا في مرابط الإمارات العالمية دفعتنا للحرص على حضور المهرجان ومشاركة أهلنا في الفرحة بالإنتاج الوطني الذي يقود جمال الخيل العربي في العالم.

مربط دبي كان دوماً في المواعيد الكبرى، واليوم حقق إنجازاً كبيراً يليق باسم مربط دبي وباسم الإمارات؛ ثلاثية ذهبية لمربط دبي، والتي تشمل ذهبية الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم الذي أصبح أحد أبرز مُلاك الخيل العربية المتميزة في العالم، وإحراز مربط عجمان ذهبية وفضيتين، كل ذلك جعل من الإمارات سيد البطولة، وجعل فرحتنا وطنية تليق بمكانتنا الوطنية».