زيدان يروّض الذئاب في كأس البولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

حقق فريق زيدان السعودي فوزاً مهماً على فريق ذئاب دبي بنتيجة 7/‏9، في اليوم الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، والمقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند، وجاء انتصار فريق زيدان في غياب قائده عمرو زيدان للإصابة، وحل مكانه في المباراة راجا أبو الجبين، وسوف تستأنف مباريات البطولة اليوم، حيث يلتقي فريق غنتوت مع فريق الشيخة علياء آل مكتوم، في مباراة الجريحين، حيث خسر فريق الشيخة علياء مباراته الأولى أمام فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسقط فريق غنتوت في مباراته الأولى على يد فريق الحبتور.