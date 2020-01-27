ثلاثية ذهبية لمربط دبي في السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نال مربط دبي للخيول العربية المركز الأول، وبسط بإنتاجه المحلي أصالته الجمالية في ختام مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز 2020 العالمي للجواد العربي، الذي شهدت فعالياته مزرعة الخالدية بمنطقة الرياض السعودية، أول من أمس، وتمكنت خيول مربط دبي من إحراز ثلاثية ذهبية وبرونزية في منافسات قوية مفعمة بالإثارة، جمعت أجمل الخيول العربية ذات المواصفات العالية، وفي بطولة مصنفة بين أعلى مستويات بطولات العالم لجمال الخيل العربي «تايتل شو»، وحقق مربط دبي أول ألقابه الذهبية في البطولة بالمهرة بعمر السنة «دي فريهان»، ونال المربط دبي في بطولة المهرات، اللقب الذهبي الثاني في ختام المهرجان، مع المهرة «دي جودي»، وفي بطولة المهرات أضافت المهرة الواعدة بين الأفراس المنتجة عالمياً «دي شيهانا»، اللقب البرونزي بين أجمل المهرات التي تصدرتها وبقوة في البطولة، وختم المهر المتميز «دي نايل»، الثلاثية الذهبية في المهرجان بالعلامة الممتازة بمعدل 93 نقطة، وهو الذي نال العديد من الألقاب محلياً ودولياً.

سيطرة إنتاجية

وبالنتائج الجيدة لمربط دبي في ختام المهرجان، يؤكد سيطرته الإنتاجية العالمية بالمركز الأول وبامتياز ينسجم مع تصدره المراكز الأولى في أقوى بطولات العالم. كما يؤكد استمرار إنتاجه المحلي من الفحل الأسطورة الإنتاجية العالمية الفحل إف إيه إل رشيم مع سليله الفحل الجديد الواعد دي سراج بطل العالم مرتين، والذي يبدو أن إنتاجه أصبح المطلب الجديد من مرابط الخيل العربية الأصيلة إقليمياً وعالمياً. لاسيما بعد أن سجلت المنافسات حضوراً ملحوظاً لإنتاج مربط دبي لدى المرابط الخليجية المنافسة على غرار ما تشهده أقوى البطولات الدولية.