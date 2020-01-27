نهيان بن مبارك يتوّج الألماني هولمان بجائزة الشراع الكبرى في «دولية قفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أول من أمس، الفارس الألماني كريستيان هولمان بجائزة الشراع الكبرى في ختام البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة الأربع نجوم المؤهلة لكأس العالم المقررة في أمريكا أبريل المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والتي أقيمت على ميادين الشراع بمنتجع الفرسان الدولي بأبوظبي تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات.

وشارك في الشوط وهو الخامس في اليوم الأخير والسادس عشر وفق البرنامج 47 فارساً وفارسة بجوائز 94 ألف يورو، بمواصفات الجولتين، على ارتفاع بين 150 و160 سم، وتأهل منهم 12 فارساً إلى الجولة الثانية بأداء خال من نقاط الجزاء، والذي حسمه الفارس الألماني كريستيان هولمان لصالحه على صهوة الجواد «صولد جولد زد»، وحل ثانياً الفارس العالمي المصري عبد القادر سعيد، المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحل ثالثاً الفارس الأيرلندي مايكل بندر.

شكر

من جهته، توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على رعايتها لبطولات الشراع الدولية لفئات النجمتين والثلاث نجوم والأربع نجوم، والتي منحت هذه المنافسات المزيد من الزخم، لتسجل تميزاً في الجوانب كافة. وأشاد الريسي بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة فئة الأربع نجوم وما صاحبها من تنافس مثير بين نخبة الفرسان والفارسات على مدار 16 شوطاً تنوعت فئاتها وصولاً إلى الجائزة الكبرى للشراع التي استقطبت النخبة، والذين أمتعوا جماهير البطولة بأرقى العروض، والتنافس الرائع وقدموا مهارات متطورة.

وأوضح: هذا النجاح هو امتداد طبيعي للنجاحات المتميزة التي ظلت ميادين إسطبلات الشراع تقدمها لرياضة قفز الحواجز في الدولة والعالم منذ انطلاقتها، حيث تعد البطولات الدولية التي تستضيفها محطة هامة يقصدها نخبة الفرسان والفارسات العالميين في كل المنافسات الدولية التي تنظمها إلى جانب إسهامها الكبير في إفساح المجال للفرسان الصغار والناشئين والأشبال والشباب بالتواجد في هذه المنافسات الكبرى من خلال تخصيص بطولات لهم.