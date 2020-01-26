ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في انطلاقة كأس البولو الفضي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو، للفوز على فريق الشيخة علياء آل مكتوم، بنتيجة 13 هدفاً ونصف مقابل عشرة أهداف، بعد مباراة قوية شهدتها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في افتتاح بطولة كأس دبي الفضية للبولو أول من أمس. وشهد الانطلاقة عدد من قيادات الرياضة، وداعميها، وفي مقدمتهم رجل الأعمال حميد بن دري، وراشد الحبتور، ورجل الأعمال السعودي عمر زيدان، ورونالدو هاشم الرئيس التنفيذي لشركة ماميمي الراعية للبطولة.

وجاءت المواجهة متكافئة إلى حد كبير، في أشواطها الأربعة الأولى، إلا أن الشوط الخامس، تسيده فريق الإمارات تماماً، ورجح كفته بشكل كبير، تألق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بصورة لافتة، خاصة الهدف الرائع الذي أحرزته بمجهود فردي، وبدأت المباراة بأفضلية لفريق الإمارات متقدماً بنصف نقطة بسبب فارق «الهانديكاب»، وظل تقدمه حتى نهاية الشوط الرابع بنتيجة عشرة أهداف ونصف مقابل تسعة أهداف، لفريق الشيخة علياء، ولكن تبدل الحال في الشوط الخامس والحاسم، حيث شهد نشاطاً ملحوظاً، لفريق الإمارات، وأحرز ثلاثية رائعة، أعلن بها تفوقه، وقطع بانتصاره خطوة مهمة في طريق المنافسة على اللقب.

فوز الحبتور

وفي مباراة أخرى أقيمت في الجولة الافتتاحية، خطف فريق الحبتور فوزاً غالياً، على منافسه القوى فريق غنتوت، بنتيجة 9/‏10، في مباراة سريعة ومثيرة كانت أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، ولم يكشف عن هوية الفائز، إلا في الدقائق الأخيرة والوقت القاتل، وشهدت المباراة نحو 9 تعادلات، حيث يتقدم فريق ويلحق به الآخر، إلا أن سولا لاعب الحبتور، نجح في أن يسجل هدفاً مباغتاً، رجح به كفة فريقه، وأهداه نقاط المباراة.

وأعرب رجل الأعمال محمد خلف الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن سعادته البالغة بانطلاقة بطولة كأس دبي الفضية 2020، والبداية القوية في المنافسة، والتي تشير إلى ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وأن هذا الموسم سيحقق نقلة نوعية لبولو الإمارات، وقال: إن أسرة بولو الإمارات عقدت العزم على أن يكون نشاط الموسم الحالي متناغماً، ويصب في مصلحة اللعبة، وبما يعود بالنفع على اللاعبين المواطنين، ومحبي وعشاق البولو، الذين يحرصون على تحمل مشقة الحضور إلى ملعب البطولة.