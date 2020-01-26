82 خيلاً تتنافس في «يوم شادويل» بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ترعى مزارع شادويل وديرنزتاون العائدتان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، حفل سباقات نادي أبوظبي للفروسية التاسع مساء اليوم، والذي يترقبه عشاق الخيول في ظل السمعة الطيبة لسباق «يوم شادويل» في المضامير المختلفة، ويشمل 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة، بمشاركة 82 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 735 ألف درهم.

وستكون البداية بسباق «جامعة أبوظبي» والمخصص للمبتدئة لمسافة 1200م، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة «تامر كيه بي» و«أيه أف الرهيبة»، و«ناظم الريف»، وفي الشوط الثاني تتنافس الخيول المشاركة على لقب سباق «مزارع شادويل - كنتاكي» لمسافة 1400 م، ويبرز فيه «العجيب ورسان» و«مهوال» و«جاب أدعج» و«جلال الريف»، وأما الشوط الثالث على لقب بطولة «الرويس ستيكس» لمسافة 1200م، يشهد مشاركة 12 خيلاً وجوائزه قدرها 300 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «أيه أس عجيب»، «اوكتيف»، «روعة»، «حكيم مسقط».

كأس شادويل

ويشارك في الشوط الرابع على لقب «بطولة كأس شادويل الذهبي» لمسافة 1600 م، وجوائز مالية 125 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «إيه إف محشوم»، «إيه إف سند»، «شرف الريف»، وفي الشوط الخامس يقام سباق «مزارع شادويل» لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600م، بمشاركة خيول قوية أبرزها «فايزة»، «حوافز»، «داسان دي إيه»، «نوف كي بي»، ويختتم الحفل بسباق «مزارع ديرنزتاون» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600م، والذي يشهد تحدي 16 خيلاً هدفها بلوغ منصات التتويج أبرزها «الهدير»، «بليد سميث»، «مايهاب».