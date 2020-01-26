ليلى الرضا تهدي إسطبلات «إنجاز» لقب كأس الوثبة للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توجت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا، بلقب كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة أمس، بمشاركة 155 فارساً وفارسة، وشهد منافسات قوية بين المتسابقين للوصول إلى منصات التتويج.

ونجحت بطلة السباق على صهوة «مافير ميستريل»، في إهداء اللقب إلى إسطبلات إنجاز، بعد أداء قوي في زمن قدره 3:34:18 ساعات، وحلت في المركز الثاني من ذات الإسطبل، ماسة عدنان، على صهوة «شاك جاداكي»، وجاء في المركز الثالث بفارق أقل من دقيقتين، سعيد على السبوسي، على صهوة «بيير ستريت نوون» من إسطبلات العزم.

وعقب نهاية السباق وإجراءات الفحص البيطري، تم تتويج الفائزين، بمنح كل فائز سيارة دفع رباعي، بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مشرف عام السباقات بالقرية، والذي أشاد بالسباق، وتجاوب الفرسان والفارسات، يعكس الاهتمام من قبل الملاك والمدربين بالخيول.

لحظة مهمة

وأعربت ليلي عبد العزيز، عن سعادتها البالغة بالفوز، ذاكرة أن الوصول لمنصات التتويج ليس أمراً سهلاً، وأن لحظة التتويج مهمة لكل فارسة وفارس، وأكدت أن السباق كان قوياً، وتميز بالسرعة العالية من جانب كل المشاركين، مبينة أن المرحلة الأولى كانت الأصعب، بسبب قوة المنافسة، وحالة الطقس الذي كان عكس الأيام الماضية، وارتفعت فيه درجات الحرارة قليلاً، وأضافت: إنه توفيق من عند الله، وجودة خيول، وهذا زمن الفارسات، وبالتأكيد، لكل الفرسان احترامهم، ولكن كل الفارسات يجتهدن للوصول إلى منصات التتويج».