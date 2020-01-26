بندر بطل «ديربي الشراع» لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي . (البيان الرياضي)

قدم الفارس الإيرلندي مايكل بندر، أروع عرض في شوط «ديربي الشراع»، خلال البطولة الدولية لقفز الحواجز، أول من أمس، التي أقيمت برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة ناديي العين وأبوظبي للسيدات، والتي استضافتها ميادين الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي بأبوظبي.

وحسم الفارس الإيرلندي، على صهوة الجواد «إتش إتش إس فورتون»، الشوط الأول، وهو الثالث عشر وفق البرنامج والمركز الأول عن جدارة. وحل فارسنا علي حمد الكربي، على صهوة الجواد «يوكسميل دي يوريوس»، في المركز التاسع. وفي الشوط الأول، وهو الثاني عشر وفق البرنامج، حصد الفارس الإيرلندي جاك ريان، المركز الأول، وحل فارسنا محمد العويس في المركز الثاني.