سباق القدرة بقرية الوثبة اليوم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بأبوظبي سباق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلماليوم بمشاركة 183 فارساً وفارسة، يتنافسون على 4 سيارات دفع رباعي مقدمة من قرية الوثبة دعماً للملاك.

وأكملت اللجنة المنظمة تحضيرات السباق، الذي تم تقسيمه على 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 10 كلم باللون الأحمر، والأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض.