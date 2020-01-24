«شيفدوم» لحشر آل مكتوم بطل «جبل علي للميل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

احتفلت جماهير مضمار جبل علي بعودة السباقات إلى المضمار العائلي، بعد غياب طويل دام قرابة الشهرين بسبب التعديلات على الأرضية، مقدمين الشكر الجزيل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي على الجهود الجبارة التي بذلت لعودة الحياة إلى سباقات المضمار.

وشهد سباق «يوم شادويل - زعبيل» تنافساً مثيراً أسفر عن عدد من النتائج غير المتوقعة والتي قلبت الترشيحات.

وكان «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم هو النجم الأبرز للسباق، إذ حقق التوقعات ونال لقب سباق «جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر لـ «الفئة الثالثة».

«هالو» نجم الأول

حقق «هالو» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «الجامعة البريطانية – دبي» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 2.00.49 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «تيلورز رو» لمصعب عبدالقادر محمد الريس بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «البارز» لصالح عمر علي بن حيدر بقيادة الفارس جيسيوس روزاليس وإشراف المدرب هلال العلوي.

«رايت فلانك» بطل الثاني

اقتنص «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 90 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.51.23 دقيقة وبفارق طول عن «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «منتخب» لـ «الواحة» للسباقات «بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«ليدينج سبيريت» بطل السرعة

ظفر «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر برعاية مزارع شادويل والبالغ قيمة جوائزه 115 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 59.76 ثانية وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «الكرامة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل في المركز الثالث «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«شفيدم» نجم الرئيس

اقتنص «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع الرئيس جبل علي للميل لمسافة 1600 متر الفئة الثالثة برعاية مزارع ديرنزتاون والبالغ قيمة جوائزها 575 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.38.02 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «يولونج واريور» ليو لونج بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام تسلم الشيخ حشر محمد آل مكتوم جائزة الفوز من ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما تسلم كل من المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش جائزتيهما.

«ود تو اوتمن» يظفر بالخامس

اود تو اوتمن لمحمد خليفة البسطي يظفر بلقب الشوط الخامس في مضمار #جبل_علي #شكراً_أحمد_بن_راشد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/u5y9Kmfuze — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 24, 2020

توج «اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي بطلاً للشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية إسطبلات شادويل والبالغ قيمة جوائزها 105 آلاف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.25.62 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «كاراجنسكي» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«لاست سيبرايز» نجم السادس

لاست سيبرايز للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم يقتنص لقب الشوط السادس في مضمار #جبل_علي#شكراً_أحمد_بن_راشد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WixSV87Zqd — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 24, 2020

اقتنص «لاست سيبرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية مزارع شادويل والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.13.85 دقيقة وبفارق رقبة عن «بازل إليجانس» لـ «أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحلت في المركز الثالث «حمامة» لإسطبلات «الرشيد» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

«دالتري» مسك الختام

دالتري للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بطلًا للشوط السابع و الختامي لأمسية مضمار #جبل_علي #شكراً_أحمد_بن_راشد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fIeEjKbBfX — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 24, 2020

حقق «دالتري» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر برعاية جامعة البلمند دبي والبالغ قيمة جوائزها 85 ألف درهم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.83 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث رايج " للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.