ثلاثية لجودلفين في الكرنفال الرابع لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

شهد السباق الرابع لكرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم في مضمار «ميدان» العالمي يوم أول من أمس برعاية «موانئ دبي العالمية»، تألق خيول «جودلفين» التي تمكنت من تحقيق ثلاثية قوية، عبر «دبي فيوتشر» بطل الشوط الأول، و«دبي لاف» بطلة سباق «الألف جينيز الإماراتي»، و«ليزر شو» نجم «السباق التحضيري – بطولة البستكية».

كما حقق «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة قلعة الفهيدي».

وخطفت سلالة الفحل الشهير «دبوي» الأضواء في السباق عبر «دبي فيوتشر»، و«جلوريوس جورني»، و«جورج فيليرز».

وقام كل من عصام محمد الخوري، وشهاب الجسمي، وحسين البلوشي من «موانئ دبي العالمية» بتتويج أبطال الأشواط الستة.

«دبي فيوتشر» نجم الأول

حقق «دبي فيوتشر» لجودلفين لقب الشوط الأول «مراسي بي آند أو» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.27.91 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ماسيف سنترال» لبول روني، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مايكل هالفورد.

وجاء في المركز الثالث «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إروين شاربي.

وفي الختام تسلم هيو أندرسون مدير جودلفين في دبي وبريطانيا جائزة الفوز.

«دبي لاف» بطلة الجينيز

دبي لاف لجودلفين تقتنص لقب بطولة الألف جينيز الإماراتي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف و إشراف المدرب سعيد بن سرور#الأمسية_الرابعة#كرنفال_كأس_دبي_العالمي #البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LqwyCTjcVh — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 23, 2020

اقتنصت «دبي لاف» لجودلفين لقب بطولة «1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلة زمناً قدره 1.37.98 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحلت في المركز الثالث «فاينال سونج» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام تسلم كل من هيو أندرسون مدير جودلفين في دبي وبريطانيا وحمدان سلطان السبوسي والمدرب سعيد بن سرور والفارس باتريك كوسجراف جوائز الشوط.

«إكيلاتيرال» بطل الثالث

توج «إكيلاتيرال» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بطلاً للشوط الثالث «بطولة دبي للسرعة – داش» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 56.60 ثانية وبفارق طولين عن الوصيف «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام تسلم كل من المدرب تشارلز هيلز والفارس جيمس دويل جائزتهما.

«ليزر شو» يقتنص الرابع

ظفر «ليزر شو» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «السباق التحضيري – بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.59.88 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «دارك أوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي الختام، تسلم هيو أندرسون مدير جودلفين في دبي وبريطانيا، والمدرب سعيد بن سرور والفارس كيفين ستوت جوائز الشوط.

«جلوريوس جورني» نجم «الفهيدي»

حقق «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنج» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.35 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مثيكال ماجيك» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «مبتسم» لجودلفين بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي الختام، تسلم كل من هيو أندرسون مدير جودلفين في دبي وبريطانيا والفارس جيمس دويل جائزتهما.

«جورج فيليرز» مسك الختام

حقق «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط السادس والختامي للأمسية «ميناء جبل علي» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 2.04.99 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف عن «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «جريت كينج» ليانج جيونج – دو بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب توماس جيلسبي.