إعلان القائمة الأولية المشاركة في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 25 من كأس دبي العالمي، عن القائمة الأولية للخيول المشاركة في الأمسية الأغلى في العالم، والبالغ قيمة إجمالي جوائزها 35 مليون دولار.

وتقام 28 مارس المقبل على مضمار «ميدان» العالمي، وتم قبول 1774 مرشحاً من 902 خيل ستشارك في الأشواط التسعة للحدث العالمي الكبير، منها 176 مرشحاً للمشاركة في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر، برعاية «طيران الإمارات».

والبالغ قيمة جوائزها 12 مليون دولار، ستشهد هذه النسخة مشاركة 21 دولة، للظفر بالألقاب الغالية للأمسية.

وضمت القائمة عدداً من الأسماء القوية، أبرزها «بن بطل» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، والحصان الأميركي «ماكسيمم سيكيورتي»، الذي أثار الجدل العام الماضي، عندما تم تجريده من لقب «ديربي كنتاكي»، بسبب التدخل والعرقلة التي أحدثها خلال الشوط، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ السباق العريق.