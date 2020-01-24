كأس دبي الفضية للبولو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو.

والتي تستمر حتى السابع من شهر فبراير المقبل ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2020، والتي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمنطقة دبي لاند، بمشاركة 6 فرق هي:

الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعلياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وغنتوت بقيادة علي المري، وزيدان بقيادة عمرو زيدان، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

ويقص شريط الافتتاح اليوم فريقا الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد وفريق علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم.

وعند الرابعة عصراً يلتقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع فريق غنتوت بقيادة علي المري، كما تشهد البطولة غداً مباراة واحدة في الرابعة عصراً تجمع بين فريقي ذئاب دبي وزيدان.