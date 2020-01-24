صراع بين «شيفدوم» و«شمال نبراس» على لقب «جبل علي للميل»

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

تعود الحياة اليوم في تمام الساعة الثانية والربع ظهراً إلى مضمار جبل علي بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب التعديلات على الأرضية، إذ يستضيف المضمار «يوم شادويل - سباق زعبيل» بمشاركة 79 خيلاً.

فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط السبعة مليوناً و175 ألف درهم. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزها 575 ألف درهم.

وسيكون الصراع على أشده بين الحصان المتميز «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم والذي تألق بشكل قوي خلال الموسم، ظافراً بالمراكز الأولى سواء في مضمار «جبل علي» أو «ميدان»، و«شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية ووصيف النسخة الماضية.

الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «الجامعة البريطانية – دبي» والبالغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «رفر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، «البارز» و«اوتمن برايد» لصالح عمر علي بن حيدر، «كينجز شادو» و«هالو» لمحمد خليفة البسطي.

الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمته 90 ألف درهم، 11 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «رينج دانسر» لمحمد جمعة النابودة، «مزيد» و«بلو سوفرين» و«أنيشال» لفريق «البيت متوحد»، «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية، «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، «بركشاير بوي» لصالح عمر علي بن حيدر.

الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 115 ألف درهم، مشاركة 6 خيول أبرزها «الكرامة» و«طنين» و«شجي» و«رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بوكيت دينامو» لـ«فينكس» للتهجين، «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد.

الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 105 آلاف درهم، 13 خيلاً أبرزها «دلالات» و«تدبير» و«زينهم» و«كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ليثام سينت آنيس» و«بورتامنتو» و«اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي.

السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 125 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لاست سيبرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، «دبي أفنيو» لأحمد عبد الله الشيخ، «فتح الباري» لأحمد غليطة المهيري، «بازل إليجانس» لأبوظبي ريسنج.

السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «جامعة البلمند دبي» والبالغ قيمة جوائزها 85 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «فاروق».

و«الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «باثواي تو اونر» لصالح عمر علي بن حيدر، «ويل دن» لحمد راشد غدير، «تايمز باست» لأبوظبي ريسنج، «فارس كودياك» لجون والتر مورايس.

هدايا

وأعلنت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي، عن تخصيص 16000 هدية عينية قيمة للجماهير سوف توزع للرجال والسيدات والأطفال،.

بالإضافة إلى جوائز عينية وإلكترونية سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة 12 ظهراً، وبين الأشواط ونهاية السباقات بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة وعددها 130 جائزة.

كما تم تخصيص جائزة مالية بقيمة 10000 درهم ستوزع على 25 فائزاً بواقع 400 درهم لكل منهم سيتم السحب عليها عقب نهاية السباق، بالإضافة إلى إجراء قرعة على سيارة «شيري أريزو 3».