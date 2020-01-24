الهاجري يضيء 4 نجوم في الشراع لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج فارسنا محمد الهاجري بلقب الشوط الثاني وفق البرنامج والثاني أيضاً الذي أقيم، أمس، على ارتفاع 130 سم في سباق عكس عقارب الساعة، وبجوائز 20 ألف درهم، ضمن فعاليات البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة الأربع نجوم في نسختها الرابعة.

والتي تستضيفها ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات.

وجاء تتويج الهاجري بعد تألقه على صهوة الفرس «أوليفيا» مسجلاً 60:97 ثانية، وشهد الشوط تنافساً مثيراً، حيث ارتفعت حرارة المنافسات وسط سباق محموم لحصد الجوائز.

وشهد الشوط الأول والذي أقيم على ارتفاع 125 سم، وهو الأول أيضاً وفق البرنامج مشاركة 10 فرسان وفارسات تألق الفارس الفرنسي فيردريك ديفيد على صهوة الجواد «امباير اس».

وحصل على المركز الأول مسجلاً 69:55 ثانية. وتشهد البطولة اليوم إقامة شوطين الأول وهو الثاني عشر ضمن البرنامج على ارتفاع 145 سم من جولة واحدة بجوائز 25,400 يورو، فيما يقام الشوط الثاني وهو الثالث عشر ضمن البرنامج على ارتفاع 140 سم، وبجوائز 48,900 يورو.

وشهد الشوط التأهيلي الذي أقيم، أمس الأول، وهو السادس ضمن البرنامج تنافساً قوياً وأقيم على ارتفاع 145 سم بمشاركة 73 فارساً وفارسة، وتصدره الفارس السعودي رمزي الدهامي على صهوة الجواد «هاي كوالتي جي» مسجلاً 55:98 ثانية.

وسجلت الفارسة الأردنية سارة حسين صالح على صهوة الجواد «جلاديتر بي» أفضل توقيت في شوط السرعة عكس عقارب الساعة.

وهو الخامس ضمن البرنامج على ارتفاع 140 سم بمشاركة 34 فارساً وفارسة، وهو الشوط الخامس وفق البرنامج، وحازت على المركز الأول بتوقيت 62:00 ثانية.

وكان شوط الافتتاح الذي أقيم على ارتفاع 120 سم قد شهد تألق فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي الذي حصل على المركز الأول مسجلاً 34:36 ثانية، وتختتم البطولة غداً بإقامة 5 أشواط مثيرة يتصدرها الشوط الأخير الذي يقام على جائزة الشراع الكبرى.